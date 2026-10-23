Avanza la privatización de AySA

El gobierno nacional aprobó la licitación pública que abrió para vender el 90% de las acciones de Aguas y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA SA).

Así lo resolvió el Ministerio de Economía de Luis Caputo tras el análisis las ofertas. En menos de un mes se firmaría el boleto de compraventa.

Las novedades quedaron oficializadas en la Resolución 1818/26 publicada en el Boletín Oficial de este jueves. Según la norma, las empresas Rowing SA, Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor SA resultaron adjudicatarias de las acciones que tiene el Estado nacional en AySA. Se trata del 90% del total del capital social de la compañía que provee de agua y cloacas a toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el 10% restante queda en manos de los trabajadores.

Las firmas adquieren 135 mil acciones clase A por un valor nominal de mil pesos cada una. Eso arroja un monto total de 340,2 millones de dólares (sin IVA) que deberán transferir a la Tesorería General de la Nación. De acuerdo a la Resolución de hoy, el 13 de noviembre se va a firmar el contrato para oficializar la compraventa y ya finalizar, definitvamente, el proceso de privatización.