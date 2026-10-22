INFRAESTRUCTURA VIAL

El Gobierno anunció la reparación de más de 1.000 kilómetros de rutas nacionales, bajo el programa de privatización vial conocido como Red Federal de Concesiones (RFC).

En los trabajos realizados, destacan la RN 5, 12, 14, 174 y del Mercosur, entre otros corredores viales.

De acuerdo a la información difundida, se dio por concluidos la totalidad de los trabajos de recuperación ejecutados por la empresa Corredor Vial 5 S.A.U. sobre el Tramo Pampa, que contempla las rutas nacionales 5 y 35 (atravesando Buenos Aires y La Pampa).

En particular, ya fueron restaurados 546,65 kilómetros entre Luján y Santa Rosa. Los trabajos estuvieron orientados principalmente a mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial, e incluyeron tareas de bacheo, fresado, sellado de fisuras, reparación y hormigonado de losas, así como el perfilado y calce de banquinas en distintos puntos de la traza.

Los trabajos estaban previstos para completarse dentro del plazo de un año a partir de la concesión. Sin embargo, se completaron en un tiempo de apenas tres meses.

«El nuevo sistema de concesiones sigue mostrando resultados concretos con el objetivo de transformar la infraestructura vial argentina», dijo el ministro de Economía, Luis Caputo en su cuenta de X (ex Twitter).

A su vez, se suman a los más de 360 kilómetros reparados en las rutas del Mercosur, RN 12 y 14, en el Tramo Oriental, y a los 59 kilómetros de la RN 174 y el Puente Rosario – Victoria, en el Tramo Conexión.