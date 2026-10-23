El Municipio firmó un convenio y subsidiará “Vientos de Libertad”

La Municipalidad de Mercedes dio un nuevo paso en el fortalecimiento de la red de contención local.

Se llevó a cabo la firma de un convenio de cooperación y la entrega de un subsidio económico al dispositivo territorial “Vientos de Libertad”, perteneciente al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

El acto estuvo encabezado por el intendente municipal, Juan Ignacio Ustarroz, acompañado por la secretaria de Desarrollo Social, Jorgelina Silva, y la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Mariana San Martín.

La iniciativa tiene como objetivo central potenciar las acciones que la entidad desarrolla de manera continua en la atención integral de vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad social, problemas de salud mental y consumos problemáticos.

A través de este acuerdo, la comuna busca articular recursos y acompañar el abordaje integral que realiza el espacio, fundamentado en la escucha activa, la realización de talleres formativos, actividades grupales y diversas propuestas comunitarias diseñadas para construir redes de cuidado.

Durante el encuentro, las autoridades remarcaron en la importancia de sostener y consolidar el trabajo conjunto entre el Estado local y las organizaciones sociales, garantizando un enfoque que fortalezca los lazos comunitarios y asegure espacios permanentes de acompañamiento y contención en la ciudad.