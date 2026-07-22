Vacaciones: desde el Municipio proponen actividades para disfrutar en familia

SOCIEDAD

Con la llegada del receso invernal, la Municipalidad de Mercedes ha presentado una agenda de actividades gratuitas diseñadas para disfrutar de la naturaleza, el aire libre, el espacio público compartido y el encuentro comunitario.

“Estas propuestas buscan que los más chicos aprendan, jueguen y compartan de forma activa a lo largo de todas las vacaciones”, señaló el intendente Juan Ignacio Ustarroz.

A continuación, todas las propuestas para la primera semana, organizadas desde Cultura, Niñez, Educación, Servicios Públicos, Deportes, Ambiente y distintos artistas locales.

La Trocha:

Estación Juego: Funcionará de 14:00 a 17:00 hs los días miércoles 22, jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de julio.

Talleres Creativos por la mañana (de 10:00 a 12:00 hs): Requieren inscripción previa al teléfono 2324-512906. Se dictarán en las siguientes fechas: Arte: miércoles 22 de julio. Carpintería: jueves 23 de julio.

Mágica Estación: Un espacio interactivo de juegos de arte, ciencia y tecnología que se desarrollará de 15:00 a 17:00 hs los días miércoles 22, jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de julio. Quienes deseen asistir deben retirar los accesos previamente en el andén.

Arte y Museos:

Una excelente oportunidad para conectar a las infancias con referentes artísticos locales. Las propuestas artísticas destacadas de esta primera semana son:

Taller de Fanzine: Facilitado por Emiliana Scaramella y Luciana Acuña en el Espacio Cultural El Limonero. Se desarrollará el miércoles 22 de julio de 15:00 a 17:00 hs. Es de cupos limitados y requiere inscripción previa en el museo.

Taller de Origami: Realizado por Ojo Taller y Pia Traverso. Se llevará a cabo el sábado 25 de julio de 15:00 a 17:00 hs en el MAMM, con cupos limitados e inscripción previa en el mismo establecimiento.

Además, el programa «Paseo de Museos» ofrecerá visitas y actividades familiares en los diferentes museos de la ciudad (MAMM, Miguez y Ameghino) de 10:00 a 13:00 hs los días miércoles 22, jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de julio (con excepción del domingo 19 y sábado 25 que extienden propuestas por la tarde). Como actividades especiales de esta red, destacan:

Taller de Mariposas y Otros Bichos: Coordinado por Marina Chamer en el Museo Ameghino. Tendrá lugar el miércoles 22 de julio de 15:00 a 16:30 hs. La inscripción se realiza en el lugar, 20 minutos antes de comenzar.

Museo Misterioso: Una divertida propuesta el viernes 24 de julio de 10:00 a 13:00 hs con un valor de entrada de $1000.

Teatro Argentino:

La sala mayor de la ciudad recibirá producciones independientes de primer nivel:

Observatorio Astronómico:

Para los amantes de la ciencia y el cosmos, se invita a la actividad «Venir a mirar el cielo», que se desarrollará el jueves 23 de julio de 19:00 a 22:00 hs, sujeta a que el cielo se encuentre despejado.

Naturaleza:

Reserva Natural Arroyo Balta: Ofrecerá visitas guiadas y actividades los días miércoles 22, jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de julio. Las salidas de los recorridos guiados están pautadas puntualmente a las 15:00 hs.

Vivero Municipal: Ofrecerá recorridos guiados y actividades lúdicas de 10:00 a 13:00 hs los días miércoles 22 y viernes 24 de julio. Para participar, es necesario inscribirse previamente llamando al 2324-587283. El sábado 25 de julio, en el mismo horario, se presentará el recorrido especial de la trilogía «El camino de los Ameghino».

Parque Ambiental: Contará con actividades de puentes y tirolesas de 14:00 a 17:00 hs los días jueves 23 y sábado 25 de julio. La participación es por estricto orden de llegada.

Paseo de la Megafauna: El viernes 24 de julio se llevará a cabo la caminata guiada «Mercedes Misteriosa» de 14:00 a 17:00 hs.

Encuentros Deportivos y Recreativos: Coordinados en distintos puntos verdes de la ciudad de 14:00 a 17:30 hs de forma casi diaria (miércoles 22, jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de julio).

Cicloturismo por Caminos Rurales: Una hermosa jornada sobre ruedas que partirá el sábado 25 de julio a las 14:30 hs.

Invitación

La Municipalidad de Mercedes invita a todos los vecinos y visitantes de localidades aledañas a sumarse a estas propuestas libres y gratuitas, pensadas para construir recuerdos inolvidables y celebrar la comunidad en el espacio público que nos une.