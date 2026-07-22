Javier Lanari fue designado Director del Banco Nación

POLÍTICA

El Gobierno designó al ex secretario de Prensa Javier Lanari en el cargo de Director del Banco de la Nación Argentina.

De este modo, Lanari reemplazará a Gonzalo Pascual, quien había presentado su renuncia en la estructura, siendo uno de los dos integrantes de la corte política del Directorio, junto a Carolina Píparo.

Lanari había dejado la Secretaría de Comunicación en junio, después de ocupar distintos cargos en el área desde diciembre de 2023.

La designación se oficializó mediante el Decreto 618/2026 publicado ayer en el Boletín Oficial e señaló: “Acéptase, a partir del 31 de enero de 2026, la renuncia presentada por el abogado Gonzalo Pascual al cargo de Director del Banco de la Nación Argentina”.

En el citado escrito firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se indicó luego: “Agradécerse al citado funcionario los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.

Posteriormente, el Decreto indicó: “Desígnase, a partir del 25 de junio de 2026, al licenciado Javier Lanari en el cargo de Director del Banco de la Nación Argentina para completar un período de ley que vence el 4 de febrero de 2028”.