Presentaron el nuevo espacio de juegos en La Trocha

RECREACIÓN

En el marco de las propuestas recreativas para estas vacaciones de invierno, el Municipio de Mercedes presentó un nuevo mangrullo temático en el Complejo Cultural La Trocha.

La estructura simula una locomotora, fue concebida y construida íntegramente por trabajadores municipales con materiales reciclados, reafirmando el compromiso de la gestión local con la puesta en valor, la memoria ferroviaria y la recuperación de los espacios públicos para las familias.

“Es un gran orgullo seguir trabajando por este espacio que es un orgullo de la ciudad”, destacó el intendente Ustarroz.

Ubicado dentro del predio de la Plaza Martín Chiminelli —espacio bautizado en 2019 en homenaje a un recordado trabajador municipal—, el nuevo mangrullo busca ofrecer una alternativa de calidad para el encuentro, la sociabilización y el juego al aire libre, desincentivando el uso excesivo de dispositivos tecnológicos en la infancia.

El intendente municipal, Juan Ignacio Ustarroz, expresó su satisfacción durante la presentación: «Estoy muy feliz, orgulloso y contento de estar presentando un nuevo espacio para las infancias, para que las familias puedan venir a seguir disfrutando este complejo cultural de La Trocha. Es una obra artística que se ha hecho con trabajadores municipales, la réplica de un tren. Buscamos que los chicos puedan encontrarse con otros chicos, jugar y disfrutar, proponiendo algo con identidad propia de nuestra ciudad, no todo uniformado como los juegos que se compran».

Por su parte, la secretaria de Desarrollo de la Comunidad, Jorgelina Silva, destacó la labor de las áreas intervinientes: «Elegimos hacer este mangrullo que es una réplica del tren, hecho una vez más con trabajadores municipales. Tomás Heinrich como carpintero, ‘Keko’ Centeno como herrero, y un gran equipo con Amalia Heredia en el diseño y Clarisa García poniéndole todo el amor a estos espacios. Estamos muy orgullosos de presentar un lugar nuevo que promueve salir un poco de las pantallas e ir a espacios de sociabilización».

El proyecto no solo cumple una función recreativa, sino también pedagógica y patrimonial. Amalia Heredia, integrante del equipo de diseño del municipio, explicó el sentido detrás de la obra: «La idea de que el mangrullo tenga forma de locomotora fue contarles a los chicos la importancia que tenían los trenes hace muchos años atrás. Se buscó basarnos en distintas locomotoras del Ferrocarril General Belgrano que pasaban por acá e invitarlos a observar otros sectores revalorizados como el anfiteatro o los galpones, para que conozcan para qué servían».

Tomás Heinrich, carpintero estuvo a cargo de la ejecución. El evento contó además con la emotiva presencia de Daniel Serra, histórico referente ferroviario de la ciudad, quien resaltó el estado de conservación del predio mercedino en comparación con otras localidades.