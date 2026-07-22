Programa “Mi terreno”: el Municipio avanza con la posesión de tierras para 70 familias

SOCIEDAD

Más de 70 familias dieron otro paso hacia el sueño de la casa propia y recibieron en custodia los lotes que les habían sido adjudicados a través del programa “Mi terreno”.

Recordamos que desde el Municipio se logró reactivar el programa luego de que el Gobierno nacional paralizara las obras de viviendas en todo el país y desarticulara la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU).

“Desde el momento en que se paralizó la obra pública por parte del Estado nacional, tomamos la decisión de acompañar a cada una de las familias de nuestra ciudad que ya habían sido beneficiadas por este programa y hoy nos da una gran alegría poder dar este paso en este sueño y este derecho, que es el acceso a la vivienda”, dijo el intendente Ustarroz.

El acto de entrega de la documentación de los lotes se realizó el jueves pasado en el Centro Cultural La Trocha. Los terrenos, ubicados en el barrio Soldado Balvidares, quedarán bajo custodia de los 74 vecinos que resultaron beneficiados en el sorteo.

“El Estado tiene que dar respuesta en este tema, el acceso a la casa propia, porque si uno deja al ciudadano solo frente al mercado se la hace cuesta arriba. En el caso de este programa siempre contamos las cosas con honestidad, apostamos a fondo y explicamos cada paso que fuimos dando, y hoy estamos orgullosos y contentos de hablarles cara a cara, hacer esta entrega y decirles que los vamos a seguir acompañando”, agregó Ustarroz.

Aunque los beneficiarios de distintas ciudades del país iniciaron un proceso judicial todavía en desarrollo, el municipio avanzó en gestión y planificación para ir dando respuestas progresivas a los vecinos de Mercedes.

«La gente fue a sorteo público. A pesar de las mentiras que muchas veces se dicen sobre estos terrenos, donde decían que no se había hecho nada, el 90% de la obra de agua y la apertura de calles está hecha», explicó el intendente.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo de la Comunidad, Jorgelina Silva, no ocultó su satisfacción ante este logro colectivo: «Es un día de mucha alegría para todos y todas ustedes. Nos costó mucho llegar hasta acá. El camino fue muy largo y en muchos momentos hubo desazón de sentir que esto estaba cada vez más lejos».

«Nos pusimos a trabajar con esas adversidades. Le buscamos miles de vueltas y seguimos trabajando hasta el último momento», añadió.

Tras años de infructuosas gestiones ante Nación, desde la gestión Ustarroz se determinó avanzar y dar la custodia y posesión de las tierras a las familias. Mientras en el Juzgado Federal de Pehuajó avanza una causa impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y que incluye a Mercedes, Moreno y otras ciudades (ya hay cautelares vigentes que el gobierno nacional viene incumpliendo), el gobierno municipal dio un paso adelante: el intendente impulsó un decreto de emergencia social y seguridad convalidado por el Honorable Concejo Deliberante y se notificó al juzgado donde precisamente tramita el amparo.

Para operativizar el desembarco de los vecinos en el barrio, el arquitecto Santiago Pulliti, desde la Secretaría de Obras Públicas, detalló cómo continuará el cronograma de trabajo: «La idea es que vayamos en grupos por manzana para ir identificando cada uno de los lotes. Nos vamos a organizar junto al agrimensor para que cada uno identifique su lote, cuide su espacio y pase a tener la ubicación de sus cosas» mientras “se continúan desarrollando otras intervenciones de suma importancia, como la expansión de la red eléctrica”.

En el acto, además de Ustarroz, Silva y Puliti estuvieron presentes la secretaria de gobierno, Clara Zunino; de Obras, Emanuel Pérez Carrera; el coordinador de tierras, Agustín Gerardi; el subsecretario de Desarrollo, Nicolás Zeballos; y la subsecretaria de Obras, Mariana Bergerot.