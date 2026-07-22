El CETIM celebró 9 años de amor, inclusión y salud pública para la niñez mercedina

CELEBRACIÓN

El Centro Educativo Terapéutico Integral de Mercedes (CETIM) festejó casi una década consolidado como un dispositivo único y un modelo de referencia regional en salud e integración.

El intendente Juan Ustarroz agradeció a las “familias por confiar en este dispositivo lo más importante que tiene, que son sus hijos e hijas” cómo así también “a todo el equipo humano y de profesionales que día a día dan lo mejor de sí” con “compromiso, dedicación y mucho amor”.

Estuvieron presentes: Tatiana López, directora de discapacidad, Andrea Vázquez, coordinadora del espacio, Mariana San Martín, presidenta del Concejo Deliberante y especialmente el gran grupo de trabajo y familias. La actividad se desarrollo en el Cento Comunitario Néstor Kirchner del barrio Mutti.

El Centro Educativo Terapéutico Integral Mercedes (CETIM) vivió una jornada de profunda emoción al celebrar sus 9 años de trayectoria. Con un cálido festejo que incluyó juegos, música y, por, sobre todo, el abrazo de la comunidad, el dispositivo municipal conmemoró un año más acompañando el desarrollo de cientos de niños y niñas de la ciudad.

Nacido bajo la gestión del intendente Juan Ignacio Ustarroz, el CETIM surgió para dar respuesta a una demanda histórica: brindar tratamientos gratuitos de rehabilitación infantil y estimulación a chicos y chicas de entre 3 y 11 años de edad que no poseen obra social ni cobertura médica privada. Desde su sede física, ubicada en el barrio José Hernández, el centro ha sostenido sus puertas abiertas como un pilar fundamental de la salud pública local.

La clave del éxito y el prestigio que el CETIM ha ganado en la región radica en su enfoque interdisciplinario. En lugar de abordar las dificultades del desarrollo de forma aislada, el centro cuenta con un equipo de profesionales que incluye áreas claves para el cuidado de la salud y el desarrollo.

Este equipo trabaja de manera coordinada no solo para realizar terapias personalizadas, sino para articular con otros programas municipales icónicos como el «Primeros Mil Días». El objetivo final es potenciar el desarrollo integral de cada niño o niña, propiciando su inserción escolar y social en igualdad de condiciones