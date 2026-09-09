Ustarroz y Mena firmaron el acuerdo de cooperación con los talleres de la Unidad N° 5

SOCIEDAD

En una jornada con diversas actividades oficiales, el intendente Juan Ustarroz recibió al ministro Martín Mena en Mercedes.

En la ciudad, firmaron un convenio con la Municipalidad con el objetivo de seguir trabajando en proyectos en común, especialmente desde los talleres del Servicio Penitenciario.

El jefe comunal Juan Ustarroz agradeció al ministro “el compromiso y la predisposición que desde siempre tiene hacia nuestra ciudad”, y agregó: “Este convenio permitirá seguir trabajando articuladamente con el Servicio Penitenciario, a través de la Unidad N° 5, en intervenciones para distintas áreas como salud, educación y seguridad”.

También recordó que ya se han efectuado en el pasado reparaciones muy importantes, como patrulleros, el quirófano móvil de salud, elementos educativos, vallas y otras construcciones que “benefician a nuestro pueblo”, además de posibilitar procesos de enseñanza y aprendizaje para los internos en distintos talleres.

Además, participaron de la colocación de placas conmemorativas en reconocimiento a los trabajadores judiciales Adolfo Vicente Bergerot y Luis Eduardo Goicochea, víctimas del terrorismo de Estado. Se contó allí con la presencia de Gonzalo Cianis, subsecretario de Derechos Humanos de la AJB; el presidente de la Suprema Corte de la Provincia, Dr. Sergio Gabriel Torres; la presidenta del Concejo Deliberante, Mariana San Martín; la coordinadora de Derechos Humanos, Mara Quiroga; la secretaria de Gobierno, Dra. Clara Zunino; familiares, trabajadores judiciales e integrantes de la Comisión de la Memoria de Mercedes.

A su vez, Mercedes fue sede de un importante encuentro judicial. El ministro Dr. Martín Mena detalló: “Junto al intendente Juan Ignacio Ustarroz; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Torres; el procurador general, Julio Conte-Grand; el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Matías Rappazzo; el presidente de COLPROBA, Rafael Gentili, entre otras autoridades, participamos de la apertura del XXII Congreso de Funcionarios y Funcionarias del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires”.

Bajo el lema “La dimensión humana del Poder Judicial: cercanía y transformación institucional”, Ustarroz destacó el valor de la jornada al señalar que se trata de un espacio fundamental para el encuentro, la reflexión y el intercambio de miradas sobre los desafíos que atraviesa la función judicial y sus vínculos con la comunidad.

Por su parte, el espacio gremial que nuclea a las y los trabajadores judiciales, destacaron que “desde la Asociación Judicial Bonaerense reivindicamos estas acciones de reparación y memoria, que permiten recuperar las historias de las y los trabajadores judiciales perseguidos por el terrorismo de Estado y mantenerlas presentes en los mismos espacios que forman parte de la vida cotidiana del Poder Judicial”.