Autoridades municipales participaron de la cena anual a beneficio del CEF Nº 40

SOCIEDAD

Se trató de un encuentro destinado a reunir a la comunidad educativa y recreativa, con el fin de recaudar fondos para el sostenimiento de sus actividades.

La jornada tuvo una importante concurrencia de vecinos y la participación de autoridades del Ejecutivo municipal y también del HCD.

La participación estuvo encabezada por el intendente Juan Ignacio Ustarroz, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Mariana San Martín, el concejal Santiago Altube, la Directora de Deportes, Mariana Saboredo, y el referente de la secretaría, Juan Martín Silvestre.

Durante el desarrollo de la velada, las autoridades destacaron la tarea de gestión que liderada bajo la dirección de, Carolina Martinelli, junto al cuerpo docente compuesto por más de 60 profesores de educación física.

Actualmente, el CEF Nº 40 brinda cobertura deportiva y recreativa a una matrícula superior a los 2000 niños, niñas, adolescentes y adultos del distrito. La oferta institucional abarca diversas disciplinas como básquetbol, vóleibol, hándbol, fútbol, gimnasia artística, talleres de vida en la naturaleza, programas adaptados y propuestas orientadas a adultos mayores.

En paralelo a la realización del evento social, la comisión cooperadora de la entidad concretó la entrega de nuevos materiales e insumos deportivos destinados al desarrollo diario de las distintas escuelas de formación. El equipamiento incorporado permitirá reforzar la práctica de las actividades atléticas y recreativas que se dictan en el predio.