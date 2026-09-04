Luján se prepara para recibir al Papa León XIV

CULTOS

Se realizó una reunión de coordinación en la Basílica de Luján junto al arzobispo, Jorge Eduardo Scheinig; el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el intendente local, Leonardo Boto y la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Alvarez Rodríguez.

De este modo comenzaron los preparativos para la visita apostólica del Papa León XIV.

El Papa visitará el partido de Luján, a dónde llevará un mensaje de unidad y esperanza unas semanas después de la tradicional Peregrinación Juvenil.

Cabe destacar que la resolución 1.469, sancionada en 2022 por el Gobernador Axel Kicillof, establece la normativa y requerimientos para que el Estado provincial asista la organización de peregrinaciones masivas en territorio bonaerense, para garantizar su desarrollo en las mejores condiciones de seguridad, cuidado y acompañamiento.

Participaron también de la reunión el vicario general, padre Lucas Figueroa; el rector de la Basílica, padre Lucas García; el Encargado de Liturgia, Padre Sebastián Ríos; el Encargado de la Música, Padre Manuel Ascenso; el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; el director de Cultos, Juan Torreiro y los funcionarios municipales de Luján, Daniel Domínguez y Magdalena Fernández.