Convenio: el Municipio y “La Parmesana” acordaron acciones conjuntas para el tratamiento sustentable de residuos

AMBIENTE

La Municipalidad de Mercedes y la tradicional firma La Parmesana alcanzaron un acuerdo de colaboración para promover el cuidado ambiental y el tratamiento sustentable de residuos reciclables generados en la planta fabril.

La iniciativa a través de la Subsecretaría de Servicios Públicos, contempla el retiro y la recolección diferenciada de materiales como cartón, plástico y vidrio desechados durante los procesos productivos de la empresa, los cuales serán derivados a la planta de reciclado de La Florida para su clasificación y procesamiento a cargo de las cooperativas del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

El subsecretario de Servicios Públicos, Luis Ponce, visitó las instalaciones de la planta junto a sus responsables, Guillermo y Pablo y junto al director de producción local, Martín Boraño, para dialogar sobre los requerimientos operativos del sector y coordinar la logística de recolección.

“En estos días en que se celebra el Día de la Industria y de nuestras fábricas argentinas, vinimos a recorrer y visitar La Parmesana, una empresa que emplea a gran cantidad de mercedinos y mercedinas y cuenta con una producción de más de 150 productos. Desde el Municipio buscamos permanentemente brindar acompañamiento y servicios al sector productivo”, expresó el funcionario.

En relación con el acuerdo ambiental, Ponce detalló: “Estuvimos dialogando sobre las necesidades de la firma y nos plantearon alternativas para el destino del plástico, el cartón y el vidrio que desechan. Como parte de las políticas que venimos impulsando para fortalecer el reciclado en Mercedes, nos comprometimos a firmar este convenio para iniciar el retiro de esos materiales”.

El encargado de Servicios Públicos también destacó el impacto socioambiental que genera la incorporación de nuevos grandes generadores al esquema local de economía circular: “A través de las cooperativas del MTE que desempeñan tareas en la planta de reciclado de La Florida, sumamos a una empresa destacada que aportará insumos clave para que las y los trabajadores puedan seguir potenciando su labor diaria y fortaleciendo el cuidado del medio ambiente en nuestra comunidad”.

El esquema de recolección y logística acordado comenzará a implementarse a partir de la próxima semana, consolidando la articulación entre el sector industrial y el Estado municipal en materia de gestión integral de residuos.