Envión reúne a más de 400 jóvenes en Mercedes y desde PBA buscan reforzar el plan

PROGRAMA

Funcionarias del Gobierno bonaerense recorrieron distintas sedes donde se desarrolla el programa y mantuvieron una reunión con el intendente Juan Ignacio Ustarroz.

De la jornada participaron la directora provincial de Juventudes, Ayelén López, y la directora del programa Envión, Carolina Schmukler. El encuentro comenzó en el Palacio Municipal, donde se analizaron las políticas destinadas a adolescentes y jóvenes y las posibilidades de ampliar la articulación entre Provincia y Municipio.

Luego, las autoridades realizaron un recorrido territorial por la sede de Barrio Obrero y el Centro Municipal Néstor Kirchner, dos de los tres espacios donde actualmente funciona Envión en Mercedes.

De acuerdo con los datos brindados durante la visita, son unas 480 personas de entre 12 y 21 años participan actualmente del programa en la ciudad. La propuesta contempla talleres, actividades educativas, acompañamiento social y espacios destinados a fortalecer la inclusión y la permanencia de los jóvenes dentro de diferentes ámbitos comunitarios.

Ustarroz destacó la continuidad del trabajo conjunto con el Gobierno provincial y consideró central sostener políticas orientadas al cuidado, desarrollo e inclusión de las juventudes. También remarcó la tarea realizada por los equipos municipales y la articulación permanente con distintas áreas bonaerenses.

Entre las propuestas que funcionan dentro del programa se encuentran talleres de expresión, cocina, acompañamiento pedagógico y espacios de orientación y contención social. En el Centro Municipal Néstor Kirchner, además, se desarrollan diferentes iniciativas educativas y funciona una escuela de formación técnica.

Carolina Schmukler destacó especialmente algunas experiencias personales surgidas dentro del propio programa. Según relató, integrantes que actualmente forman parte de los equipos técnicos comenzaron años atrás como beneficiarios de Envión, luego se desempeñaron como tutores y finalmente pasaron a integrar los grupos responsables de llevar adelante las actividades.

La directora provincial de Juventudes, Ayelén López, brindó además algunos números sobre el alcance del programa. Según explicó, las distintas políticas bonaerenses vinculadas con esta área llegan actualmente a más de 78.000 jóvenes en toda la provincia.

En el caso particular de Mercedes, indicó que el Gobierno bonaerense destina alrededor de 26 millones de pesos al sostenimiento de los talleres, las becas destinadas a los participantes, los tutores y los equipos técnicos.

López señaló que Envión busca trabajar de manera integral sobre las distintas situaciones que atraviesan los jóvenes.

La visita permitió además realizar un relevamiento sobre el funcionamiento actual de las sedes y continuar las conversaciones entre los equipos provinciales y municipales para sostener y ampliar las actividades existentes.

Participaron también la coordinadora de Juventudes, Macarena Arzani; el responsable local de Envión, Sebastián Palacios; la directora de Niñez, Gabriela Olivella; la ex coordinadora de Juventudes Lucila Villoslada y Lucas Recalde, integrante del equipo del Centro Comunitario Néstor Kirchner.

La continuidad del programa aparece ahora ligada a la articulación entre Provincia y Municipio, con tres sedes en funcionamiento en Mercedes y cientos de jóvenes participando regularmente de sus diferentes propuestas.