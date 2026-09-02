Ustarroz y el ministro Javier Rodríguez encabezaron la Mesa Frutícola Provincial

PRODUCCIÓN

Los funcionarios también lanzaron un nuevo programa de fomento productivo en Mercedes.

El intendente municipal, Juan Ignacio Ustarroz, junto al ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, encabezaron en Mercedes una nueva edición de la Mesa Frutícola Provincial, ámbito donde se presentó oficialmente la 5° convocatoria del Programa de Fomento de la Fruticultura Bonaerense.

El encuentro reunió a productores locales y de la región, autoridades rurales e instituciones técnicas, consolidó la articulación entre el Municipio y la Provincia para impulsar la diversificación productiva, el arraigo y el desarrollo económico territorial.

Durante la jornada, Ustarroz destacó la presencia del funcionario bonaerense en la ciudad y valoró el trabajo coordinado que se viene sosteniendo con el sector: “Quiero agradecerte, Javier, por el acompañamiento permanente y sistemático a la ciudad de Mercedes y a nuestros productores en toda la diversidad de producciones que tenemos. Es fundamental contar con un Ministerio que esté cerca, sentado en la misma mesa que los productores, escuchando sus problemáticas de primera mano y ofreciendo las herramientas concretas que tiene el Estado para apuntalar el desarrollo local”.

Por su parte, el ministro Javier Rodríguez presentó los detalles de la nueva convocatoria del programa —abierta desde este 27 de agosto hasta el 20 de septiembre vía Mi MDA—, a través de la cual se entregarán frutales como durazneros, limoneros, mandarinos, naranjos, ciruelos, perales, manzanos, olivos y membrillos a productores, escuelas e instituciones. El titular de la cartera agraria remarcó que la política no se agota en la entrega de plantas, sino que incluye capacitación, financiamiento mediante créditos del Banco Provincia y asistencia técnica continua para asegurar que los montes frutales alcancen plena capacidad productiva en todo el territorio bonaerense.

Ante las inquietudes planteadas por productores locales respecto de la caída del consumo y el impacto del ingreso de importaciones en la actividad porcina, Rodríguez y Ustarroz coincidieron en la necesidad de defender el trabajo local. En ese sentido, el ministro destacó que la producción del Salame Quintero Mercedino representa un acervo cultural y productivo invaluable, subrayando que la agregación de valor en origen, la identificación geográfica y el impulso conjunto con el turismo son claves para proteger a las familias productoras frente al contexto económico actual.

El encuentro se desrrolló en la Estación Experimental de Gowland, contó también con la participación del director de Producción local, Martín Boragno, representantes de la Sociedad Rural de Mercedes, productores de la Feria Franca, delegaciones de distritos vecinos como Luján, San Pedro, Bragado y Berisso, referentes del Cluster de Pecán y especialistas del INTA y el SENASA.