Javier Milei presentó su DD.JJ patrimonial ante la Oficina Anticorrupción

POLÍTICA

El Presidente de la Nación, Javier Milei presentó su declaración jurada correspondiente al año 2025 ante la Oficina Anticorrupción y los números mostraron un crecimiento de su patrimonio del 43,3% nominal en su segundo año de gestión.

Acorde con el documento oportunamente presentado, los bienes, depósitos y dinero del presidente aumentaron de $206.046.375,48 al comienzo de 2025 a $295.182.652,87 al cierre de ese año, es decir, un incremento de $89,1 millones.

Las cifras en la declaración jurada del mandatario son las siguientes: $81.806.723,92, integrado por $48.792.217,80 de renta del trabajo personal y $45.083.979,43 de renta de empresas y auxiliares de comercio (previo a las deducciones). En cuanto a los gastos personales, subieron a $66.262.044,60.

En cuanto a los bienes, Milei no incorporó bienes nuevos, por lo que presentó la revaluación de los mismos activos que ya tenía. El inmueble de 100m2 ubicado en la ciudad de Buenos Aires pasó de una valuación de $38.419.071,20 a $73.573.546,13.

Con respecto a sus dos vehículos: mantuvo una camioneta Mercedes Benz Sprinter y un Peugeot RCZ Coupé, los cuales conservaron su valuación en $20.173.600 y $16.254.200, respectivamente.

Al mismo tiempo declaró sus tenencias en dólares: US$65.562 en una caja de ahorro y US$20.000 en efectivo.