Los Larrondo dejaron su huella en el Enduro del Invierno de Pinamar

“Titi” consiguió acceder al podio

Mateo y Juan “Titi” Larrondo representaron a Mercedes en la cuarta edición del Monster Energy Enduro del Invierno. Ambos tuvieron una destacada actuación en la jornada del domingo, en el renovado circuito de arena de Pinamar.

En ese escenario se desarrolló una nueva edición del Enduro del Invierno, competencia que reunió a centenares de pilotos nacionales e internacionales.

La edición 2026 presentó además un circuito completamente renovado, con un trazado de aproximadamente 3,5 kilómetros sobre las playas de Pinamar, que representó un desafío para los pilotos por sus características técnicas y las exigencias propias de una competencia de estas dimensiones.

Entre los protagonistas estuvieron los mercedinos Mateo Larrondo y Juan “Titi” Larrondo, quienes volvieron a representar a la ciudad en una de las competencias más importantes del calendario de arena.

En la categoría Amateur, Mateo Larrondo mostró una evolución importante respecto de lo realizado durante los entrenamientos del sábado. El piloto mercedino consiguió mejorar considerablemente sus tiempos y, durante la competencia del domingo, llegó a establecer registros de vuelta similares a los de los principales referentes de la divisional.

Su rendimiento le permitió mantenerse durante buena parte de la prueba dentro de los 15 mejores clasificados, protagonizando una actuación que reflejó el crecimiento evidenciado a lo largo del fin de semana.

Sin embargo, una caída, que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias para el piloto, terminó relegándolo en el clasificador cuando se encontraba en una posición expectante.

Por su parte, Juan “Titi” Larrondo tuvo una excelente jornada en la categoría Master E. El piloto mercedino consiguió finalizar en el quinto puesto de su divisional, resultado que le permitió subir al podio.

“Titi” mostró durante la competencia un rendimiento superior al exhibido en los entrenamientos del sábado, adaptándose de buena manera al nuevo trazado y a las condiciones de una pista que exigió al máximo a los participantes.

El balance del fin de semana resultó positivo para los representantes mercedinos. Más allá de las circunstancias particulares que condicionaron el resultado de Mateo, ambos pilotos demostraron competitividad en un escenario de gran nivel y frente a una numerosa participación nacional e internacional.