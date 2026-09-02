Ustarroz firmó un decreto para una nueva entrega de fondos para el destacamento de Bomberos en Gowland

BOMBEROS

El intendente Juani Ustarroz firmó el decreto de la segunda entrega de fondos para el avance del nuevo destacamento de los Bomberos Voluntarios en Gowland.

Se trata de un viejo sueño de los vecinos cuya construcción cuenta con el financiamiento de la municipalidad, luego de que la primera etapa de la obra fuera finalizada y rendida.

El decreto, que el jefe comunal firmó el viernes pasado en su despacho en una reunión con el presidente de la Asociación Cooperadora de los Bomberos Voluntarios, Jonathan Sirch, fue remitido al Honorable Concejo Deliberante para su aprobación. La segunda etapa de la construcción incluye la colocación de vigas, piso de hormigón y cimientos, entre otras obras.

“Estamos muy contentos con el avance de la obra, que marcha en los plazos previstos, y de acompañar el camino de una institución tan querida por toda la comunidad. El destacamento de los Bomberos es una necesidad y un viejo sueño para los vecinos de Gowland y Agote, que en los últimos tiempos ha crecido muchísimo”, expresó Ustarroz.

El proyecto, que se completará con aportes privados (vecinos y nuevos socios), fue aprobado oportunamente por el Honorable Concejo Deliberante a través de la modificación de una ordenanza: “Siempre planteamos el trabajo en conjunto con todas las instituciones y Bomberos no es la excepción. Ellos vienen desarrollando distintas actividades para completar los fondos que necesitan para la construcción del destacamento y queremos remarcar la participación, la solidaridad, el trabajo y la inclusión de la comunidad”, agregó el intendente.

La primera etapa representó una inversión de 66 millones de pesos (57.300 dólares al tipo de cambio) e incluyó nivelación y compactación de suelo, aperturas de pozos para bases, hormigonado de bases, colocación de columnas y vigas reticuladas e instalación de paneles para techos con núcleo aislante de poliuretano PIR (con retardo al fuego).

La segunda etapa, para la que se desembolsarán 70 mil dólares en dos entregas (según avance de obra), contemplará la colocación de vigas de encadenado, columnas y losas para el entrepiso; piso de hormigón; cimientos para levantar las paredes; instalaciones cloacales y pluviales; contrapisos en planta alta; cerramientos exteriores; dinteles en todo el perímetro; revoque grueso exterior e interior; colocación de cañerías de luz; pozo ciego; perforación de agua y colocación de bomba; y colocación de persianas metálicas.

La etapa final de la obra representará una inversión de 95 mil dólares para totalizar 220 mil dólares. Para la entrega del subsidio, se usaron fondos recaudados por la venta de terrenos del Sector Industrial Planificado.

El destacamento, edificado en un terreno cedido en comodato y ubicado en una zona estratégica (la rotonda de acceso a Gowland sobre la colectora de la ruta 5), tendrá una superficie total de 311.52 metros cuadrados distribuidos de la siguiente manera: 240.24 m2 en Planta Baja, donde funcionará la sala de máquinas, recepción, vestuarios y cocina comedor; y 71.28 m2 en Planta Alta, donde estarán ubicados la guardia, jefatura y dormitorios.