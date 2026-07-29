Ustarroz y Correa renuevan convenio por el Centro de Formación Laboral N° 401

EDUCACIÓN Y TRABAJO

El intendente Juan Ignacio Ustarroz y el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, formalizaron la actualización del acuerdo vinculado a los procesos de enseñanza y aprendizaje e institucionales del Centro de Formación Profesional N°401.

Buscarán potenciar la infraestructura, diseñar nuevos cursos gratuitos y adecuar la formación técnica a las demandas productivas de la región.

El Municipio de Mercedes y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires concretaron la firma de la actualización del convenio de funcionamiento para el Centro de Formación Laboral (CFL) N° 401, una institución emblemática de la ciudad orientada a la capacitación técnica y la inserción laboral de los vecinos.

El encuentro contó con la participación del intendente Juan Ignacio Ustarroz y el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, entre otros equipos técnicos y se desarrolló en la Capital Provincial.

La medida se enmarca en un programa impulsado por la cartera laboral bonaerense para articular esfuerzos con los municipios, priorizando la formación técnica y adaptando los trayectos formativos a las realidades económicas de cada distrito.

El ministro Walter Correa remarcó el compromiso del Gobierno provincial de consolidar un esquema formativo de acceso universal y articulado con la producción local:

«Junto al intendente Juan Ustarroz firmamos la actualización del convenio para el funcionamiento del Centro de Formación Laboral N° 401. Seguimos fortaleciendo una formación laboral gratuita y abierta a la comunidad, vinculada a las necesidades productivas de cada región. Con el trabajo y la formación como herramientas de inclusión y justicia social, seguimos ampliando derechos para nuestro pueblo», sostuvo el funcionario provincial.

Por su parte, el jefe comunal Juan Ignacio Ustarroz valoró el acompañamiento de la Provincia y destacó el rol que cumple la institución dentro del entramado educativo y comunitario mercedino: «Para nosotros es una enorme satisfacción continuar trabajando en materia educativa, con todos los niveles, todas las modalidades y con cada sector», expresó Ustarroz.

«En esta ocasión, junto al ministro Correa, lo hacemos bajo el eje de educación y trabajo y vinculado al Centro de Formación Profesional N° 401, una institución ejemplar de nuestra ciudad que cuenta con un sistema educativo comprometido, responsable y siempre trabajando desde el presente para el futuro», añadió el intendente.

El secretario de Educación local, José Pisano, profundizó sobre el impacto operativo que tendrá este acuerdo en la cotidianeidad del centro y en la proyección de su oferta académica: «Es muy importante la firma del convenio porque nos permite fortalecer un vínculo que, si bien ya es muy cercano, nos da la posibilidad de unificar, planificar y articular de una mejor manera con el CFL N° 401», señaló Pisano.

El funcionario remarcó que el Municipio trabaja de manera permanente para optimizar las instalaciones y definir el diseño de los cursos que allí se dictan. «Esta firma viene a valorizar el rol del Municipio y la manera en que el centro trabaja. Nos genera más responsabilidades, pero siempre contando con un equipo de trabajadoras, trabajadores, docentes, instructores y un equipo directivo que funciona muy bien», concluyó.

La actualización de este convenio forma parte de una política integral que el Ministerio de Trabajo bonaerense viene desplegando en los distintos municipios de la provincia, con el objetivo de jerarquizar el rol de la enseñanza técnica y la capacitación en oficios como motores del desarrollo regional.