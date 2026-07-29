PBA destina $200 millones a mejorar los comedores comunitarios

SOCIEDAD

El gobierno bonaerense creó un programa que busca mejorar la asistencia alimentaria directa a través de municipios, asociaciones civiles o iglesias.

La idea del programa es apoyar económicamente a municipios o entidades que brinden asistencia alimentaria a personas con necesidades básicas insatisfechas.

La iniciativa se oficializó en el Boletín Oficial, en la Resolución 1564/26. El programa funcionará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que lidera Andrés Larroque y lo va a implementar la Subsecretaría de Organización Comunitaria a cargo de Santiago Fidanza.

El programa va a tener $200 millones para invertir en 2026 y ese monto irá destinado a asociaciones civiles, fundaciones, entidades religiosas, cooperativas o municipios que soliciten el financiamiento junto con un proyecto específico y su presupuesto. La intención de la PBA es otorgar fondos para equipamiento, mejoras, refacciones menores o incorporación de tecnología.

El gobierno de Kicillof busca cubrir las necesidades de la población potenciando a los comedores, merenderos, ollas populares y organizaciones sociales. Se trata de espacios “esenciales para el desarrollo y sostenimiento del entramado social territorial de la Provincia”, según indicaron.