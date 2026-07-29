LLA presentó un proyecto para frenar accidentes en la Ruta 5

PROYECTO

Mauricio Pollacchi, concejal del bloque La Libertad Avanza, presentó en el HCD un proyecto para la colocación de sistemas de fiscalización electrónica (radares) en la Ruta Nacional Nº 5 entre los kilómetros 96,3 y 104, dentro de Mercedes.

Desde LLA, aseguran que el exceso de velocidad y los adelantamientos antirreglamentarios son dos de los principales factores de riesgo en la ocurrencia de siniestros viales en la zona comprendida, y mencionan el registro de numerosos accidentes, incluyendo algunos con consecuencias fatales. Los dispositivos deberían permitir detectar excesos de velocidad, adelantamientos indebidos, cruces de doble línea amarilla, como así también otras maniobras peligrosas.

Además, especifican que “la medida debe ser preventiva y contar con una clara señalización previa, garantizando que el fin de los dispositivos sea la protección de la vida humana y la reducción de riesgos viales, evitando cualquier fin recaudatorio”, según expresa el proyecto.

La propuesta también prevé que el Municipio gestione ante las autoridades nacionales la evaluación de una eventual recategorización vial del tramo, con el objetivo de la adecuación de las velocidades máximas permitidas a lo que el sector requiere.