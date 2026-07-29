El PRO también cuestionó los costos de las licencias profesionales

POLÍTICA

El presidente del bloque PRO en el Senado, Pablo Petrecca, presentó un proyecto para que PBA gestione cambios en el nuevo esquema de licencias profesionales interjurisdiccionales.

El proyecto, tiene el objetivo de reducir los costos que enfrentan camioneros, choferes de colectivos, taxistas, remiseros y otros trabajadores del transporte.

La iniciativa busca que los hospitales públicos municipales y provinciales puedan ser habilitados para realizar los exámenes psicofísicos obligatorios y que los municipios tengan la posibilidad de brindar directamente las capacitaciones requeridas para obtener o renovar las licencias profesionales.

Además, el proyecto solicita que la PBA modifique su normativa para equiparar los plazos de vigencia de las licencias profesionales interjurisdiccionales con los establecidos por el Gobierno nacional, una diferencia que obliga a los conductores bonaerenses a renovar su documentación con mayor frecuencia que otros trabajadores del país.

“Cuando una medida que busca simplificar termina complicándole la vida a quien trabaja, el Estado tiene la obligación de corregirla”, apuntó el senador del PRO tras presentar la iniciativa.

En PBA, el nuevo régimen comenzó a implementarse el 6 de julio, a partir del convenio de delegación de facultades firmado entre el Ministerio de Transporte bonaerense y la ANSV. El sistema contempla mayores exigencias en los controles psicofísicos, teóricos y prácticos para los conductores profesionales.

“Modernizar el Estado también significa acercar los servicios a la gente, eliminar burocracia innecesaria y garantizar igualdad de oportunidades para quienes viven lejos de los grandes centros urbanos. No puede haber bonaerenses de primera y de segunda según el lugar donde viven”, cerró el legislador.