Un vecino de Mercedes escaló el cerro Aconcagua hasta la cima

El intendente Juan Ustarroz recibió la visita de David Moyano, que el 25 de este mes hizo cumbre en el cerro Aconcagua, en la cordillera de Los Andes, con un objetivo solidario; y de Pelusa González, de compromiso permanente con el desarrollo de la comunidad mercedina, quien logró el apoyo de distintas instituciones para realizar la hazaña.

“David es un ejemplo de esperanza, de amor y de compromiso”, destacó el intendente. Moyano, que trabaja en la estación de servicio YPF ubicada en la esquina de 29 y 18, formó parte de una expedición que alcanzó el “techo de América” (6.962 metros de altitud) con el objetivo de generar conciencia sobre la distrofia muscular, una enfermedad genética que afecta a miles de personas y especialmente a niños.

El hecho tuvo resultados inmediatos: un laboratorio estadounidense se comprometió a ampliar sus investigaciones para encontrar una cura. En la construcción de su travesía contó con el apoyo de Pelusa González, de All Boys Solidario, quien consiguió la participación del Ejército, de Gendarmería y de la Compa.

Así, y además de sus entrenamientos cotidianos en el Parque Municipal, hizo un primer ensayo en el volcán Lanín, en Bariloche. “La experiencia fue maravillosa, no sólo por hacer cumbre en el Aconcagua sino también por el objetivo que llevaba y el apoyo que generó -contó David-. Y también fue enriquecedora en todo sentido, sobre todo en lo humano por la gente que conocí a lo largo de toda la preparación”.

“La montaña merece respeto y sobre todo el Aconcagua, que es el techo de América. Cada tramo de la escalada tiene su dificultad y encima tenés todo el peso de los equipos, la mochila… Pero lo hicimos bastante rápido para lo que son este tipo de aventuras. Y cuando llegamos a la cima… no sé… es difícil explicar la sensación. Se te caen las lágrimas, se te pasan un montón de cosas por la cabeza. Es maravilloso, la verdad es que uno está como perdido en ese momento y en ese lugar”, narró.

David contó que su preparación consistió en mucho entrenamiento y aprendizaje sobre las condiciones de la escalada, para lo que se necesita mucha hidratación, una correcta alimentación y un gran estado físico. “Empecé a prepararme varios meses antes y después hicimos una aclimatación en la montaña”, recordó.

“Y después es mucho la cabeza, hay que pensar siempre en positivo, apoyar al que va con vos, porque hay tramos que se hacen realmente complicados”, agregó. Una vez en la cima, David y el equipo que lo acompañó desplegaron la bandera que convoca a luchar para encontrar “la cura contra la atrofia muscular de Duchenne”.

Por su parte, Ustarroz agradeció a Pelusa “por la enorme lucha que viene dando” y destacó que David es “un ejemplo de esperanza, de amor y de compromiso”. “Es muy movilizador lo que ellos hacen, y llegar a la cima del Aconcagua es una hazaña prácticamente. Que un trabajador y vecino de nuestra ciudad haya logrado esto es emocionante. Hay que darle muchísimo valor a este gesto porque lo tiene”, dijo.

El jefe comunal agradeció la visita y poder compartir “su logro con toda la comunidad, porque todos debemos estar orgullosos”.