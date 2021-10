Ustarroz presentó proyectos del predio ferial y cultural en el Parque  

CON PRESTADORES LOCALES

El intendente encabezó el encuentro de presentación del proyecto del Predio Ferial en el

Parque Municipal. Hubo representantes de la cultura, el arte, productores de salame,

cerveza, artesanos, músicos, comisiones, centros culturales.

En el Complejo Cultural La Trocha se concretó la reunión encabezada por el jefe comunal

que estuvo acompañado por Martín Boragno, Lucía Capaccio, David Valerga, Clara Zunino

y distintos representantes de la cultura, el arte, productores de salame, cerveza,

artesanos, músicos que fueron convocados “para pensar juntos el proyecto de predio

cultural y ferial, para tener un Parque con más infraestructura y que sea un lugar

disponible para todos y todas”, destacaron desde la comuna, pensando en “nuestra

ciudad una referencia cultural, turística y de encuentro”.

Durante el encuentro hubo exposición de videos con lo que será el primer patio de tango

de la región que se realizará en La Trocha y los planos del predio que se concretará en el

Parque, siendo una obra histórica de jerarquización y puesta en valor en línea con lo que

se viene efectuando desde hace un tiempo y se pudo visualizar en el Festival del Salame

Quintero y se repetirá en el Festival de Cerveceros Mercedino.

Tras el mismo, Juan Carlos Berro, productor de salame señaló “quiero agradecer al

intendente Ustarroz por la propuesta que nos hizo en plena pandemia, donde nosotros no

teníamos la menor idea de que se podía hacer un festival. Con todo el temor que nos

ocasionaba, nos animamos y lo hicimos, la verdad que superó ampliamente nuestras

expectativas”.

Juan Meoniz de la organización de los encuentros de fotógrafos de plaza expresó “quiero

agradecerle públicamente a la Directora de Cultura y al intendente Ustarroz y felicitarlos

por generar un polo cultural en el parque. Porque entiendo, es un poco la esencia de los

pueblos, donde es un punto de encuentro los domingos, donde vienen las familias, los

jóvenes y los chicos”.

La artista, Claudia Fuentes, señaló “cuando me comentaron esta idea se me abrió la

cabeza y les dije está buenísimo, la verdad que estaría genial armar un festival de teatro,

circo y danza, ya que hay muchos artistas en Mercedes, y algo así generaría la unión entre

todos, algo importante en una ciudad tan grande donde cada fin de semana el turismo

crece muchísimo. Y tener un festival de estas magnitudes, que requiere de mucho trabajo,

pero que entendemos que en conjunto lo podemos hacer”.

Alejandro Asenco, quién es parte del Mercado Sustentable, manifestó “luego de pasar

estos largos meses de pandemia, para nosotros que el Municipio nos haya invitado a

participar del Festival del Salame fue una mano muy importante que nos permitió hacer

una diferencia en las ventas. Por eso queríamos agradecerle a toda el área de Producción

del Municipio de Mercedes que es mucho el trabajo que hacen y al intendente Ustarroz

por convocarnos a participar en el Festival y ayudar a mostrarnos con las cosas que

nosotros producimos”.