El Gobierno aumentó el tope para importar autos eléctricos e híbridos sin arancel

SOCIEDAD

El Gobierno modificó el régimen arancelario para la importación de vehículos eléctricos e híbridos, aumentando el valor tope hasta US$35.000 para el ingreso al país sin arancel.

La confirmación, se hizo mediante la publicación del Decreto 1128/2026 en el Boletín Oficial.

La normativa fijó un valor máximo de US$35.000 por unidad para la importación sin arancel de autos eléctricos puros, de US$18.000 para los híbridos convencionales y enchufables, y mantiene el límite vigente de US$16.000 para los “mild hybrid”.

En todos los casos, los nuevos valores tope alcanzan a las unidades que ingresen en modalidades de importación completa totalmente armada (CBU), semidesarmada (SKD) o totalmente desarmada (CKD).

Al fundamentar la decisión, desde el Gobierno explicaron que “se adecúa el límite FOB a las características y valores de mercado de los vehículos eléctricos de última tecnología, cuyos precios superan el tope vigente, a fin de facilitar su ingreso por parte de las empresas con producción local y los importadores”.

Asimismo, sostuvieron que la medida se da “con el objetivo de ampliar la oferta de modelos en el mercado a precios competitivos” y agregaron “que la alta efectividad de la norma y la marcada demanda del sector han consolidado el proceso de incorporación de vehículos de movilidad limpia en el parque automotor nacional”.

Al respecto, destacan el crecimiento de los últimos años, precisando que en 2025 los patentamientos de híbridos y eléctricos crecieron 90% frente a 2024 y en los primeros siete meses de este año aumentaron 322%, acumulando 48.320 unidades registradas.

En este marco, el Ejecutivo puntualizó que la participación de mercado pasó del 4,4% en los primeros siete meses de 2025 al 21,1% en igual período de 2026 y resaltó que “el 72% de esas unidades correspondió a modelos alcanzados por el régimen de arancel cero”.