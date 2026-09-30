EDUCACIÓN

Tras las exitosas y reconocidas primera dos ediciones, hoy comienza la 3° edición del Congreso Nacional Educativo.

Se trata de una iniciativa convocante que tendrá lugar hoy miércoles y el jueves 1 de octubre con sede central en el Complejo Cultural La Trocha.

En esta oportunidad, Mercedes se preparó para dos jornadas de debate, reflexión, y formación en educación y cultura. “Para nosotros es un gran orgullo ver a la comunidad educativa reunida una vez más para reflexionar y ocuparse de los temas que nos interpelan, ratificando el rol central que tiene la educación para toda la sociedad”, mencionó el intendente Juan I. Ustarroz

“En el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976 en Argentina, la propuesta convoca a docentes, directivos, auxiliares, estudiantes y a toda la comunidad educativa del distrito y de la Región 10 a construir un espacio de encuentro donde la memoria se active como una práctica viva, situada y transformadora en las aulas” afirmó José Luís Pisano, secretario de educación comunal.

“Este congreso es un verdadero orgullo para nuestra ciudad y una muestra clara de nuestro compromiso con las instituciones y la escuela pública”, remarcó Ustarroz.

Durante la primer jornada, las actividades estarán orientadas principalmente a los niveles Inicial y Primario, junto a las modalidades de Educación Especial, Artística y equipos de Psicología, sumando en el turno vespertino una destacada charla debate a cargo de la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi. Por su parte, el jueves 1 de octubre estará enfocado en el Nivel Secundario y Educación Física, culminando a las 18:00hs con el conversatorio de cierre “Escuela Comunidad”.

La propuesta formativa también se expandirá hacia otros espacios comunitarios e instituciones escolares como la Escuela Normal, el Colegio Nacional, la Escuela Primaria N° 2, el CEF N° 40 y la Escuela de Educación Especial N° 503. Agregaron que las certificaciones se entregarán a los participantes al concluir la jornada.