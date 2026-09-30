Ceamse fue reconocida nuevamente con el Premio Argentina Economía Circular 2026.

Una vez más, CEAMSE dijo presente en la ceremonia de premiación del Foro Federal de Economía Circular, realizada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que reunió a referentes del sector público y privado de todo el país.

Entre 200 proyectos presentados, CEAMSE fue distinguida en la categoría «Institución» por las acciones que lleva adelante para la captación y el aprovechamiento energético del biogás en el Complejo Ambiental Norte III.

El Gerente de Operaciones, Leonardo Maceiras, recibió el reconocimiento y también tuvo el honor de entregar uno de los premios de la jornada a la Municipalidad de la Ciudad de San Juan por su programa “Economía Circular e Inclusión”.

En Norte III, el biogás generado a partir de los residuos es captado y aprovechado para producir energía eléctrica que se incorpora a la red y alcanza a más de 250.000 usuarios. Un proceso que seguimos fortaleciendo con inversión, tecnología e innovación para transformar residuos en recursos.

Además, se compartieron experiencias con distintos participantes del Foro para generar nuevos vínculos y continuar impulsando iniciativas que mejoren la gestión y promuevan la economía circular.

«Seguimos transformando los desechos en hechos», expresaron desde Ceamse bajo su característico slogan.