Ustarroz entregó 61 viviendas a felices familias mercedinas

Estas familias fueron beneficiadas tiempo atrás por sorteo público. Se trata del Consorcio Urbanístico ubicado en el denominado loteo Calabria.

50 de las familias beneficiarias fueron las que recibieron la comunicación el viernes 17 en una reunión con el Intendente y los equipos de la Municipalidad. Esa misma mañana la Comuna había logrado dar de baja el contrato con una de las empresas involucradas y liberó las casas.

Durante la última semana la tarea continuó y con otra de las empresas obtuvo el acceso a 11 viviendas. Vale recordar que estaban algunas al 100%, otras al 98% y que demandó múltiples gestiones del Ejecutivo ante las constructoras y el Gobierno Nacional, quien desde diciembre paró todas las obras en el país. Mercedes podría constituirse en la primera localidad del país en obtener un avance de obra y entrega.

Al respecto, el jefe comunal aseguró “A partir de hoy hay familias que con su llave abren su propia vivienda, familias que podrán construir su propia comunidad, su propio barrio, que nos van a ayudar a mejorar como sociedad, porque no es por medio del individualismo, el odio, la bronca, es tratar de siendo diferentes a la hora de las acciones que valen estar todos tirando para el mismo lado” y expresó “cada familia apostará, en su corazón, a crear comunidad, porque hay niños y niños que nos necesitan nos animemos a soñar colectivamente, sin divisiones, para construir una ciudad mejor, porque solo la hace un pueblo”.

Violeta, integrante de una familia beneficiada, expresó “tengo mucha emoción, mucha felicidad porque esto, la perseverancia que decían recién, es lo que nos mantuvo creo a todas las familias con la esperanza de que íbamos a conseguir este sueño porque estoy segura que esa misma felicidad que yo tengo la tienen todos ustedes porque es un sueño que estuvo en el corazón de todos” afirmó.

«Lloré un montón, ahora estoy tranquila, pero no lo podía creer. Se realizó el sueño tan esperado de tener la casa propia y para nuestras hijas» y que «la primera semana de junio vendremos a instalarnos, tenemos el alquiler hasta fin de mes así que nos instalamos de a poco» contó Alejandra Regis.

La arquitecta Marina Amarillo, directora de vivienda expresó que deseaba “agradecer a las familias por escucharnos, por esperar, por tenernos paciencia. La verdad que sin también la paciencia de ellos no hubiese sido posible” destacó. Empedrado, iluminación, zanjeo, forestación, fueron también parte de las acciones desplegadas desde Servicios Públicos, expresó y contó que la oficina de Viviendas se trasladó al lugar para poder acelerar cada paso durante la última semana. Amarillo mencionó que “hay familias que todavía están esperando su vivienda. No vamos a bajar los brazos, no vamos a descansar. Seguimos trabajando, y vamos a seguir trabajando para la verdad que contentar el sueño de la casa de todos y cada una de las familias”.

Acompañaron el acto más de doscientas personas. Cada familia beneficiaria más sus seres queridos dieron un marco hermoso. Estuvieron también Clara Zunino, secretaria de gobierno, Emanuel Pérez Carrera, secretario de obras, Santiago Pulliti, integrante de obras, Esteban Buzzalino, subsecretario de gobierno, David Valerga, secretario de economía, Agustín Gerardi, Director de Tierras, Dario Taramasco, director de Espacios Verdes, Marcelo Bello, director de ambiente, Mariana San Martín, presidenta del Concejo Escolar, entre otros integrantes del gabinete comunal apoyando a las familias.

“Hoy nosotros en unidad, con fraternidad, trabajo, y yendo siempre para adelante podemos hacer una ciudad mucho mejor para nuestras hijas e hijos. Felicitaciones y a disfrutar este gran momento” cerró el intendente Ustarroz y destacó “no se olviden que detrás de ustedes no hubo un municipio, sino todo un pueblo que fue parte y hacedor que el sueño de la vivienda propia sea para ustedes una realidad”.