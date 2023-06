El sábado 3 de junio en las instalaciones de el campo de deporte del gremio cervecero que lidera Oscar Lescano se llevó adelante una nueva jornada de fútbol por la paz participaron Gendarmería Nacional fuerza aérea All Boys solidario y trabajadores del gremio cervecero todo comenzó a media mañana cuando All Boys solidario y Gendarmería Nacional abrieron la jornada deportiva después lo siguió los representantes de la fuerza aérea y trabajadores cervecero cerca del mediodía Se compartió un almuerzo de camaradería consistente en un rico asado.donde También se hizo intercambio de presentes por parte del Gremio cervecero y por parte de All Boys solidario luego pasaron todos a visitar las obras que se llevan adelante en el mismo campo de deporte donde se está construyendo la sala permanente por Malvinas, así el veterano de guerra de Malvinas Julio Mena brindó detalles de lo que se está construyendo y que será inaugurada Dios mediante el 2 de abril del 2024 con el apoyo de el máximo representante del gremio Cerveceros Oscar lescano Oscar Lescano también se comprometió a colaborar y dar máximo apoyo a la campaña *voy por vos Aconcagua*

Malena Del Giudice entregó presentes como remeras y Vino alusivos a la Campaña. Al Cmte Gral .Alejandro Caraballo de Gendarmería Nacional. Tambien al representante de la Fuerza Aérea. Comodoro: Ricardo Eduardo Carano y por último al Anfitrión y dueño de casa . Oscar Lescano , Líder Cervecero.

Todo finalizo con un Brindis , Por la Paz y la Hermandad y un pedido del Líder Cervecero. Paz y Trabajo para todos los Argentinos .