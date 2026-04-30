Desde el Centro de Ingenieros de Mercedes rinden homenaje a Lucas Fal

HOMENAJE29

Este 29 de abril de 2026 se cumplen diez años del fallecimiento del Ingeniero Lucas Fal.

Por ello, el Centro de Ingenieros de Mercedes recordó a Fal destacando no sólo su excelencia profesional como bioingeniero, sino también su inquebrantable vocación de servicio y su calidad humana.

Desde la institución resaltaron su figura, quien representaba una combinación poco frecuente en el ámbito público: la precisión de la mirada técnica aplicada a la resolución de los problemas cotidianos de la ciudad.

“Su figura representa el aporte que, desde el conocimiento, puede hacerse al bienestar general”, compartieron desde el Centro de Ingenieros. De esta manera se recordó a Lucas Fal, en especial por su vocación y compromiso al diálogo que hoy es reivindicado por sus pares.

“Abrazamos a su padre Eduardo, nuestro colega y amigo, y acompañamos a su familia y allegados en este nuevo aniversario”, expresaron desde un cálido saludo de apoyo, dirigido hacia la familia de Fal y su círculo íntimo.