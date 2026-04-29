La deuda de Nación con PBA ya supera los 11 mil millones de dólares

COPARTICIPACIÓN

El gobierno de la PBA difundió la actualización de los montos de todas las deudas que le está reclamando a la gestión de Javier Milei.

Ya se trata de 8 demandas presentadas en la Corte Suprema de Justicia y un ultimátum para la administración libertaria que sigue negando todo tipo de acusación. Desde La Plata aseguran que la cifra equivale a más de la mitad del presupuesto anual de 2026.

El informe asegura que desde el Estado nacional tienen una deuda total de 16,7 billones de pesos con el gobierno bonaerense contando desde diciembre de 2023 a marzo de 2026.

Se trata de casi 12 mil millones de dólares correspondientes a deudas directas, obras públicas inconclusas que paralizaron y a la discontinuidad de programas nacionales, como el Remediar.

A esa cifra le sumaron los fondos que las arcas provinciales dejaron de recibir por la caída de la coparticipación y de la recaudación propia. De ahí surgen otros 7,9 billones de pesos que perdió el Estado bonaerense en los últimos dos años.

Actualmente, la Corte de Suprema de Justicia tiene 8 expedientes abiertos por estas deudas. El más relevante es el de las transferencias que la ANSES no le hizo al IPS que ya equivalen a 681 mil millones de pesos, sin contar intereses o actualizaciones.

Las otras demandas están vinculadas al Fondo de Incentivo Docente (FONID) que se dejó de pagar en enero de 2024, al FOFOFI que se destinaba a invertir en seguridad y al fondo de compensación para el transporte público de pasajeros.

Por ahora, el único expediente que avanzó es el de los fondos previsionales, pero en Gobernación esperan que la Corte Suprema mueva los demás en un futuro cercano.

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