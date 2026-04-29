El PRO impulsa una reforma penal juvenil

PROYECTO

La misma, sería para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años en la PBA.

Guillermo Montenegro, senador por LLA presentó en la Legislatura un proyecto para reformar el régimen penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.

Montenegro propone una modificación integral de la Ley 13.634, que regula actualmente el fuero de responsabilidad penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de adecuarla a los nuevos estándares nacionales y a los compromisos internacionales en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, según declaran en el proyecto.

El punto más relevante —y también el más controversial— es la decisión de extender la punibilidad a adolescentes desde los 14 años, cuando el esquema vigente se estructuraba sobre la inimputabilidad hasta los 16. Desde el PRO sostienen que la medida responde a una transformación en la dinámica del delito juvenil y a la necesidad de “terminar con zonas de impunidad”.

Además, se incorporaría un fuerte paquete de garantías procesales para los adolescentes imputados.

Además, se fijaría un límite máximo de 15 años para las penas privativas de libertad y se prohíbe expresamente la prisión perpetua para menores de edad.