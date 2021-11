Una dorada, dos de plata y un bronce la cosecha mercedina 

JUEGOS BONAERENSES

Una de oro y dos de plata sumaron los gimnastas mercedinos en la 30º edición de los Juegos Bonaerenses que se suman al bronce en lanzamiento de jabalina. En la competencia de gimnasia artística que se realizó en el Polideportivo Municipal Libertad, compitieron Atilio Zapata, Tomás Meda y Juan Révora.

Atilio Zapata, Tomás Meda y Juan Révora en sus presentaciones consiguieron destacados puntajes. Zapata con 8,13 fue plata en Sub 15 nivel 5, Révora con 6,86 también plata en Nivel 6 y Meda logrando 8,70 se hizo de la medalla dorada para tener la disciplina un gran desempeño en los Juegos Bonaerenses.

De esta manera la delegación local cerró su participación en los 30° Juegos Bonaerenses con una medalla de dorada (gimnasia), dos de plata (gimnasia x 2) y bronce (atletismo-lanzamiento de jabalina).

Otros mercedinos

Básquet 3 x 3 Sub 18 masculino Libre; Beyer, Graziadei, Fanucci y Wimber cerraron su participación con una derrota ante Zárate por 10-13. En Tenis Universitario, Juan Barosela jugó su último partido de la zona frente a Facundo Stutz. (Dolores). En Tenis de mesa, Esteban Delvechio en Sub 18 cayó 3-1 frente al platense Nicolás Rosso. Federico Laresca en la modalidad Universitario por la Zona C no tuvo la presentación de su rival Fernando Buffone (Bahía Blanca), sin alcanzar ambos la clasificación, aunque llegando a la Final Provincial. Mientras que en Natación, en la categoría Sub 16 No Federado en los 200 metros Daniela Fischer con un tiempo de 3’07” no alcanzó a meterse entre las finalistas.