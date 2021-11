Transportes Atlántida agregó servicios expreso Mercedes – Once 

TRAS DISTINTOS PEDIDOS

La Empresa Atlántida agregará tres expresos Mercedes – Once de lunes a viernes por la mañana,

con sus correspondientes regresos por la tarde.

Desde el municipio explicaron que “con la pandemia muchos usuarios realizaban tareas desde sus

domicilios y por ese motivo algunos horarios no eran cubiertos; ahora, tras la amplia campaña de

vacunación y con el regreso de la habitual tarea compartida se empezó a notar la necesidad de

refuerzos”.

Los expresos partirán en los siguientes horarios:

De Mercedes a Once en los horarios de 6.10, 7.10 y 8.10. De Once a Mercedes en los horarios

de 18.10, 19.10 y 20.10.

La problemática de los usuarios del transporte público había sido una preocupación del concejal

Carlos Mosso (Juntos), quien había planteado la semana pasada una iniciativa para que la Línea 57

Atlántida vuelva a contar con los recorridos, frecuencias y servicios que tenía antes del inicio de la

pandemia.

Por su parte, Clara Zunino, secretaria de Gobierno, sostuvo que “era una preocupación del

municipio porque la veníamos recibiendo de estudiantes y trabajadores, así que la empresa recién

ahora logró unos permisos que necesitaba en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte”.