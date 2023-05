Torres: “La crisis de vacantes de magistrados es muy profunda”

Lo admitió el Presidente de la Corte Provincial

El titular del máximo organismo del Poder Judicial bonaerense estuvo en Mercedes. Se reunió con jueces, camaristas, abogados y hasta la representación sindical. Aseguró que la crisis en materia de vacancias se agrava día a día.

Desde el pasado lunes por la tarde, estuvo en Mercedes el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el Dr. Hernán Torres. En sus primeras acciones de agenda por la ciudad cabecera del Departamento Judicial, mantuvo reuniones con funcionarios y magistrados para recepcionar inquietudes y analizar en territorio las problemáticas que se le podían plantear. Pero Torres fue también el martes, quien presidió la sesión del Consejo de la Magistratura bonaerense, que funcionó en la sede del colegio de Funcionarios y Magistrados de la ciudad de Mercedes, ubicada en calle 26 entre 31 y 33. Dicho sea de paso, el citado organismo cuenta con la integración de dos mercedinos, tal el caso del Dr. Camilo Pettiti como representante de los jueces y Santiago Révora por el Ejecutivo bonaerense. Un extenso orden del día tuvo la reunión que incluyó un informe sobre el estado de concursos, procesos de selección y cuadro de vacantes. También se conoció un informe sobre entrevistas llevadas a cabo a postulantes para diferentes cargos, entre otros aspectos.

Vacancias

El titular de la Suprema Corte provincial se hizo unos minutos para dialogar con la prensa. En la oportunidad admitió como un serio problema de la justicia bonaerense la cantidad de vacantes que existen, producto de renuncias y de tardanza en el tratamiento de los pliegos por parte del legislativo. Torres mantuvo reuniones varias, que incluyeron a jueces de primera instancia, camaristas, abogados y hasta los representantes sindicales de los trabajadores. “Fue un intercambio muy valioso, donde se plantearon problemáticas que son comunes a toda la provincia y otras más puntuales”, sostuvo. El presidente de la corte no dudó en sostener que la crisis en materia de vacantes a nivel magistrados “es muy profunda”. “Todas las semanas tenemos renuncias, esto se agrava día a día, y son cada vez más los pliegos que no se resuelven”, señaló. En otro orden de cosas, consideró que la autarquía del poder judicial es central. Se trata de la administración propia de los recursos. En tal sentido destacó que hay muchas de las soluciones que se necesitan que no dependen de la Corte. “Por ejemplo, el polo o ciudad judicial, como se había proyectado en Mercedes, hay muchos departamentos en lo que pasa eso, lo que ocurre que el presupuesto es del Ministerio de Obras públicas, no depende de nosotros, es uno de los tantos problemas la falta de autarquía”, remarcó. Por otro lado comentó que se intenta llevar adelante como política de estado, un mayor acercamiento de la Justicia con los justiciables. “Buscamos que los jueces puedan explicar con lenguaje menos técnico las sentencias. Es una política de estado del Poder Judicial, que las sentencias sean comprendidas por la persona a la que va dirigida. Nosotros decidimos sobre la vida, sobre la propiedad, sobre la libertad, sobre la familia de las personas, por lo tanto tienen el derecho de saber lo que se está resolviendo, es central este aspecto”, consideró. Finalmente dijo que tanto la Corte que preside, como cada uno de los funcionarios y magistrados, están comprometidos a mejorar el sistema de justicia, “eso me da mucho orgullo y nos asegura que vamos a tener un futuro promisorio”, concluyó.