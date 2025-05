Subieron las multas de tránsito: Cómo quedan los valores y qué documentos son obligatorios

Con la nueva actualización bimestral del valor de la Unidad Fija, las multas aumentaron hasta un 3,58%. Las infracciones más graves, como el exceso de velocidad o conducir alcoholizado, pueden superar el millón y medio de pesos.

Conducir a exceso de velocidad, bajo los efectos del alcohol o sin la documentación requerida puede costar, desde este mes, hasta $1.506.000 en la provincia de Buenos Aires. Así lo estableció la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte bonaerense mediante la Resolución 6/2025, publicada en el Boletín Oficial.

A partir de esta actualización bimestral, el valor de la Unidad Fija (UF), que determina el monto a pagar por cada infracción, pasó a ser de $1.506. Esta cifra se calcula en base al precio del litro de nafta de mayor octanaje en la estación del Automóvil Club Argentino de La Plata, vigente al primer día del mes. En marzo, el valor era de $1.452, por lo que el incremento representa un 3,58%.

Las multas varían según la gravedad de la infracción y la cantidad de UF que le corresponde a cada una. Por ejemplo, los excesos de velocidad ahora se sancionan con montos que van desde los $225.000 hasta los $1.506.000. Las mismas cifras aplican a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol o drogas, circulen en contramano o por la banquina, o tengan la licencia suspendida por ineptitud.

Otras infracciones, como transportar más pasajeros de los permitidos, negarse a mostrar documentación obligatoria, circular sin Verificación Técnica Vehicular (VTV), no respetar semáforos, o usar una licencia de conducir no apta para el tipo de vehículo, implican sanciones que oscilan entre $150.600 y $753.000. Las multas más leves, como estacionar en lugares prohibidos, no portar la patente reglamentaria, manejar con la licencia vencida o sin seguro obligatorio, tienen un rango de entre $75.300 y $150.600.

Para circular dentro de la legalidad en territorio bonaerense, los conductores deben contar con la licencia de conducir vigente y adecuada, la cédula del vehículo, el seguro obligatorio al día y el certificado de VTV. Además, es necesario tener en el vehículo elementos de seguridad como cinturones de seguridad, matafuego cargado, balizas reglamentarias y, en el caso de motociclistas, casco homologado.

Quienes quieran saber si tienen infracciones registradas pueden ingresar a la Web del Infractor (https://infraccionesba.gba.gob.ar/consulta-infraccion), donde es posible consultar por patente o DNI. Si se abona la multa dentro del plazo de pago voluntario, se accede a un 50% de descuento sobre el valor mínimo. Las infracciones leves prescriben a los dos años y las graves, a los cinco, de acuerdo con el artículo 89 de la Ley Nacional de Tránsito N°24.449.