La Suprema Corte no respeta a sus trabajadores y trabajadoras

PROTESTA

Este miércoles 8 de abril trabajadores y trabajadoras judiciales de las 20 departamentales de la Asociación Judicial Bonaerense realizarán una jornada de protesta para exigir a la Suprema Corte soluciones urgentes.

Esto se da ante el incumplimiento del máximo tribunal de compromisos de mejora de la carrera judicial y el deterioro de las condiciones laborales.

Bajo las consignas de carrera judicial, seguridad y crisis de infraestructura, la jornada se desarrollará con diversas modalidades según cada departamental incluyendo asambleas, recorridas y actividades de difusión para visibilizar la problemática ante la sociedad.

Principales reclamos del sector:

– Carrera Judicial: implementación de la subcategoría E para trabajadores con menos de 10 años de antigüedad y el pago de la permanencia en todos los cargos del escalafón.

– Jubilados/as: solución definitiva para que jubilados/as y pensionados/as puedan percibir las subcategorías correspondientes al Acuerdo 4093.

– Mesas Técnicas: institucionalización de la mesa técnica de carrera judicial para reformas integrales y la creación de una mesa específica para abordar los graves problemas de infraestructura que afectan a las dependencias.

– Se reclama la cobertura de todos los cargos vacantes en las dependencias judiciales

– Seguridad: Reclaman respuestas ante los episodios de inseguridad en las sedes judiciales.

– Jornada Laboral: Solicitan el respeto de la jornada laboral establecida.

“La Suprema Corte está incumpliendo compromisos asumidos para mejorar la carrera judicial, en un contexto de fuerte deterioro salarial que afecta a todo el escalafón, especialmente a las categorías iniciales”, expresaron.

“Exigimos a la Suprema Corte soluciones concretas y urgentes que permitan mejorar las condiciones de trabajo en los 20 departamentos judiciales de la provincia”, señalaron desde la convocatoria, remarcando que el objetivo es obtener respuestas institucionales a una crisis que afecta el funcionamiento cotidiano de la justicia