Kicillof inauguró la nueva sede del Polo Judicial de la región

OLAVARRÍA

Además, el Gobernador recorrió la obra de refacción del edificio donde funcionará el Comando Patrullas de la policía provincial.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles la inauguración del complejo de la sede Olavarría del Departamento Judicial de Azul, una obra estratégica para fortalecer el servicio de justicia en la región. Fue junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; la presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan; y el intendente local, Maximiliano Wesner.

En ese marco, Kicillof destacó que “tenemos el orgullo de venir hoy a Olavarría, un municipio que está siendo especialmente golpeado por las políticas económicas del Gobierno nacional, para inaugurar la obra más importante de los últimos 30 años para el Poder Judicial bonaerense”. “Esto que debería ser común, habitual, implica un verdadero contraste con lo que sucede en el país: aquí hay una Provincia que resiste al ajuste y trabaja para que todos los y las bonaerenses que buscan justicia tengan la respuesta que se merecen”, añadió.

“Este edificio había sido paralizado por el Gobierno provincial que nos precedió y se podría haber convertido en un elefante blanco en medio de la ciudad. Decidimos invertir, junto a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, más de 20 millones de dólares porque aquí no hay motosierra, hay inversión para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Este es un logro colectivo, que demuestra que si todos cumplimos con nuestra parte las obras no se paralizan, se empiezan y se terminan”.

El nuevo complejo centraliza en un solo predio todas las dependencias que anteriormente se encontraban en distintos espacios alquilados, garantizando una gestión más cómoda y eficiente para la comunidad. A partir de una inversión de $26.800 millones, financiada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y ejecutada por el gobierno bonaerense; en el Polo funcionarán los fueros Civil y Comercial; Penal; Laboral; de Familia; y de Responsabilidad Penal y Juvenil, con sus respectivas instituciones y dependencias de la Suprema Corte.

Por su parte, Mena sostuvo: “La importancia de construir un polo judicial que concentra todas las oficinas tiene que ver no solo con garantizar el bienestar de los trabajadores de los distintos organismos, sino también con dar más y mejor acceso a la Justicia a todos los bonaerenses”.

La obra del Polo Judicial, que había sido paralizada en 2018, cuenta con más 8.800 metros cuadrados y está ubicada en el centro de la ciudad. Implica un beneficio para todos los municipios que integran el Departamento Judicial: Azul, Benito Juárez, Bolívar, General Alvear, General La Madrid, Laprida, Las Flores, Olavarría, Rauch, Tandil y Tapalqué.

En tanto, Kogan remarcó: “A 110 años de la creación de este departamento judicial, para la Corte de la Provincia de Buenos Aires es un orgullo y una gran responsabilidad la inauguración de este edificio central”. “La culminación de esta obra es una respuesta efectiva a las necesidades de los trabajadores del Poder Judicial y de las personas que vienen en búsqueda de soluciones”, agregó.

“Este nuevo edificio va a nuclear a magistrados, profesionales y trabajadores del derecho y se va a convertir en un faro de justicia para toda la Provincia: agradecemos al Gobierno bonaerense por concluir este proyecto que agilizará los servicios en toda la región”, subrayó Wesner.

Por último, Kicillof señaló: “Le pido al Poder Judicial bonaerense que nos acompañe en el reclamo que hacemos por los fondos que el Gobierno nacional le ha robado a la provincia de Buenos Aires”. “Si no cambian estas políticas económicas, nuestro pueblo va a sufrir aún más las consecuencias del ajuste: tomemos conciencia, defendamos a nuestra gente y revalidemos el compromiso de seguir trabajando para mejorar todos los días”, concluyó.

Obras en materia de seguridad y entrega de ambulancia

Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, recorrieron la obra de refacción y puesta en valor del edificio donde funcionará el Comando Patrullas de la Policía provincial, al cual se sumarán 50 efectivos en el marco de la política de repatriación del personal policial.

Asimismo, se firmaron convenios entre el Ministerio de Seguridad provincial y el municipio para su incorporación al programa “Entramados”, que tiene como fin la prevención del delito y la reincidencia juvenil; y para la adhesión al “Anillo Digital Provincial”, un sistema de lectura de patentes vehiculares. Además, se suscribió un acuerdo mediante el cual la Provincia brinda capacitación profesional a la nueva Guardia Urbana local.

Por último, el Gobernador junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, hizo entrega de una ambulancia de alta complejidad para dar respuesta a pacientes en estado crítico.

Estuvieron presentes también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; y de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; los intendentes de Azul, Nelson Sombra; de Bolívar, Eduardo Bucca; de Laprida, Alfredo Fisher; y de Tapalqué, Gustavo Cocconi; el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, Sergio Gabriel Torres; y el ministro de la misma, Daniel Fernando Soria; funcionarios y funcionarias municipales.