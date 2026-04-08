Aumenta la luz en la provincia de Buenos Aires: cómo impacta

ABRIL

Las nuevas tarifas de luz entraron en vigencia el pasado miércoles y afecta a toda la PBA.

Se oficializaron los nuevos cuadros tarifarios para el servicio público de luz. Desde este miércoles, la energía eléctrica que llega a los hogares de toda la provincia de Buenos Aires será más cara.

Por parte del gobierno bonaerense, se publicó la Resolución 173/26 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos con el aumento de tarifas para EDELAP, EDEN, EDES, EDEA y las cooperativas eléctricas. El impacto en la factura final va a ser en promedio del 1,3% para usuarios residenciales y se va a ver reflejado en los consumos de abril.