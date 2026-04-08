Legislatura: presentan un proyecto para regular la comunicación de los presos

PROYECTO

El PRO impulsa la creación de un sistema digital supervisado por el Estado para reemplazar el uso de celulares particulares en las cárceles.

Se trata del senador Pablo Petrecca, quien impulsa la iniciativa de prohibir el uso de celulares particulares en las cárceles y reemplazar el esquema actual por un sistema de comunicación digital controlado por el Estado.

La propuesta apunta a modificar el régimen vigente desde 2020, implementado en el contexto de la pandemia, que habilitó mecanismos excepcionales de comunicación para personas privadas de la libertad y que, continúa funcionando sin un marco legal específico ni control legislativo claro.

El eje central del proyecto es la creación del Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS), una plataforma institucional que reemplazaría el uso de teléfonos móviles privados dentro de las unidades penitenciarias.

Según la propuesta, se trataría de una red cerrada, sin acceso libre a internet ni redes sociales, en la que solo podrían establecerse comunicaciones con contactos previamente registrados y verificados, bajo supervisión y trazabilidad estatal.

La intención, según planteó Petrecca, es preservar el derecho a la comunicación de las personas detenidas, pero evitar que desde las cárceles se continúen coordinando delitos como extorsiones, amenazas o estafas virtuales.

“No elimina la comunicación: la ordena y la pone bajo control del Estado”, afirmó el senador al presentar la iniciativa.