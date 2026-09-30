Solidaridad: Gran jornada de “Todos por Bomberos” en la Sociedad Rural

SOCIEDAD

Se llevó a cabo la cuarta edición de “Todos por Bomberos” en la Sociedad Rural de Mercedes, ubicada sobre la Ruta 5, kilómetro 100.

La jornada fue un éxito, contando con más de 300 comensales en el predio. Además, reunió a la comunidad, recaudando fondos para que los Bomberos Voluntarios puedan continuar creciendo, capacitándose y brindando servicio a la comunidad de Mercedes.

Desde Bomberos expresaron su agradecimiento a quienes hicieron posible la jornada, brindando apoyo y colaboración, como así también a todas y todos aquellos que se sumaron al almuerzo.