Créditos: Banco Provincia ofrecerá hasta $50 millones para construir, ampliar o renovar una vivienda

ECONOMÍA

Banco Provincia presentó su línea de créditos para construir, ampliar o renovar una vivienda.

Se trata de Préstamo Acá Materiales de Construcción, que permite acceder a hasta $50 millones para comprar materiales en comercios adheridos, con una gestión completamente digital a través de Cuenta DNI o Home Banking BIP.

La propuesta está destinada a financiar proyectos de obra, refacción y mejora del hogar. El crédito puede utilizarse para adquirir productos de distintos rubros vinculados con la construcción y el equipamiento de viviendas.

El Préstamo Acá Materiales de Construcción permite financiar las compras en hasta 72 cuotas, con tasas desde el 55% anual. Además, quienes cobran sus haberes en Banco Provincia pueden acceder a condiciones especiales.

La operatoria comienza con la elección de un comercio adherido. A partir de allí, la persona recibe una propuesta de financiamiento personalizada y, si acepta las condiciones, puede tomar el crédito directamente desde Cuenta DNI o Home Banking BIP, sin necesidad de presentar papeles ni realizar trámites presenciales. Las cuotas del préstamo se pagan mediante débito automático en cuenta.

El programa cuenta con más de 150 empresas adheridas en la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país, con comercios especializados en materiales, insumos y equipamiento para diferentes tipos de proyectos.

De esta manera, el financiamiento puede utilizarse tanto para una refacción puntual como para avanzar con una obra de mayor envergadura.

El préstamo se suma a las distintas herramientas que Banco Provincia ofrece para financiar proyectos habitacionales. La entidad también cuenta con alternativas destinadas a la construcción, ampliación, refacción y adquisición de viviendas, entre ellas créditos hipotecarios UVA y opciones específicas para casas modulares.

La información sobre el Préstamo Acá Materiales de Construcción, las condiciones de financiamiento y el listado de comercios adheridos se encuentra disponible en el sitio oficial de Banco Provincia.