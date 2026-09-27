Se realizó la sexta edición de la EcoCross 2026 en Avellaneda

La carrera fue impulsada por el Municipio de Avellaneda, a través de la Secretaría de Deportes y el Consejo Municipal de Ambiente, junto con el CEAMSE.

La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra; el ex intendente Jorge Ferraresi; y el presidente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), Claudio “Chiqui” Tapia, estuvieron presentes en la largada de una nueva edición de la EcoCross, realizada en el Complejo Ambiental de Villa Domínico.

Con 5.000 personas inscriptas, la competencia se desarrolló en tres modalidades destinadas a participantes de todas las edades y niveles: 1K para niños, niñas y personas con discapacidad; 5K participativa; y 10K competitiva con chip.

Antes del inicio, las autoridades entregaron un reconocimiento a Nahuel Gallo, suboficial de la Gendarmería Nacional que fue repatriado desde Venezuela. Luego, las y los corredores participaron de una jornada que combinó deporte, conciencia ambiental y comunidad.

La actividad busca promover hábitos saludables y el cuidado del ambiente, en un espacio que articula la práctica deportiva con la concientización.

También estuvieron presentes el gerente general del CEAMSE, Gustavo Reyes; el secretario de Deportes de Avellaneda, Sebastián Vidal; el subsecretario de Deporte Inclusivo y Adaptado, Martín Battisti; y la subsecretaria del Consejo Municipal de Ambiente.