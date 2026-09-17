Senado bonaerense: La estatización del complejo turístico Chapadmalal tiene media sanción

POLÍTICA

El Senado aprobó la media sanción del proyecto que busca recuperar la titularidad y administración de la Unidad Turística Chapadmalal con fines exclusivos de turismo social.

La encargada de defender el proyecto y cerrar un tenso debate fue la autora del proyecto, la senadora marplatense Fernanda Raverta (Unión por la Patria). Raverta expresó: “Chapadmalal no es solamente un complejo hotelero, es un modelo de país”. Y añadió que PBA originalmente cedió el complejo a Nación con un único fin, “que fuera un complejo para los trabajadores y con el objeto de que sea para el turismo social”, dijo.

Además, Raverta también apuntó directamente contra el Gobierno nacional. “En el modelo Milei, hay menos trabajo, más desocupados, salarios que no llegan a fin de mes y el turismo está en caída libre”, expresó.

Finalmente, la legisladora oficialista en PBA, Fernanda Raverta defendió la urgencia de que el Estado bonaerense recupere la titularidad y administración del predio. “Cuando esta provincia decidió ceder su tierra a un gobierno nacional para que construyera ese complejo, fue con ese objetivo, y ahora el Gobierno nacional no lo está cumpliendo”.

Previamente el proyecto contó con exposiciones de senadores que se manifestaron contra el proyecto. Uno de ellos fue el senador del PRO y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien sostuvo: “Es como que la única forma de progreso es el Estado (…). Dejamos afuera, en una situación muy clara, la posibilidad de que en ese lugar se puedan tener inversiones privadas”. “En la situación en la que está la salud, en la situación en la que está la seguridad, ¿nosotros vamos a hacer una inversión de estas características para un centro que va a ser usado con un solo fin y donde el Estado va a tener que poner más plata?”, preguntó.

También desde la bancada de LLA la senadora María Cecilia Martínez, sumó su rechazo al proyecto. Martínez propuso: “Traigamos inversión privada, restauremos esa cantidad de inmuebles que tienen muchísimo costo, reduzcamos la carga de mantenimiento por parte del Estado y volvamos a abrirlo a todos los argentinos, pero de otra manera”.

La propuesta pasa ahora a la Cámara de Diputados bonaerense para su aprobación definitiva.