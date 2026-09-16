Patricia Bullrich confirmó que el jueves se debatirá la reforma de la Carta Orgánica del BCRA en el Senado

POLÍTICA

La presidenta del bloque La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó que el Senado tratará este jueves la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.

Si el proyecto no recibe cambios, quedará convertido en ley. El miércoles pasado, la iniciativa obtuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

“La Carta Orgánica del Banco Central se va a discutir el jueves que viene», comunicó la exministra de Seguridad. Según adelantó, el objetivo es que la Cámara Alta lleve adelante el próximo jueves su séptima sesión del período ordinario y aborde la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. También anticipó que se buscará discutir: la iniciativa Inocencia Fiscal II, que ya cuenta con media sanción en Diputados, la reforma del régimen de biocombustibles y acuerdos para transferir competencias judiciales penales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.

Destaca que la modificación de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA busca «la preservación del valor de la moneda nacional», para lo cual modifica el esquema de objetivos vigentes desde 2012 e incorpora restricciones más severas al financiamiento del Tesoro.

También coloca condiciones más estrictas para poder destituir al presidente de la entidad y a los miembros del directorio. Además, elimina el concepto de reservas de libre disponibilidad, establece cambios en el régimen de distribución de utilidades y pone en marcha un mecanismo para cancelar de manera paulatina las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la institución.

Por último, Bullrich explicó que el objetivo de la reforma es evitar que el BCRA vuelva a funcionar como “un apéndice más del Ministerio de Economía o del gobierno del Poder Ejecutivo”. En ese sentido resaltó como puntos clave del proyecto: la prohibición de emitir para financiar al Estado y de “alimentar al Tesoro”.