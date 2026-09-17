Se presentó la Expo Rural Mercedes 2026: exposición, inversión y solidaridad

SOCIEDAD

Del 24 al 27 de septiembre, el predio de Ruta 5 reunirá al campo, la industria, el comercio y el turismo.

Entre los atractivos principales se destacan la Exposición Nacional de Texel, el XII Encuentro de Mujeres Rurales, rondas de negocios, el lanzamiento del plan «Invertí en Mercedes» y el tradicional almuerzo solidario de Bomberos. Ustarroz acompañó la presentación de la propuesta.

En una clara muestra de articulación entre el sector público y privado, se presentó oficialmente la Expo Rural Mercedes Productiva 2026, que tendrá lugar del jueves 24 al domingo 27 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural local (Ruta Nacional 5, km 100).

Durante la presentación, el presidente de la Sociedad Rural de Mercedes, Leonardo Fagúndez, destacó el cambio de paradigma organizacional: “queríamos que tanto la industria como el comercio local no se vean solo comunicados, sino siendo parte de la organización. Junto a la Dirección de Producción, Turismo, la Cámara Económica y el Sector Industrial Planificado armamos una mesa de trabajo para decir: este año la exposición la hacemos en conjunto”.

“Promover la unidad en estos tiempos es clave. Acá hay una unidad de concepción, organización y planificación donde se une el campo con la industria y el comercio. Mercedes se está destacando como una ciudad emergente de turismo y desarrollo porque hay una comunidad que se organiza. Esa frase de que ‘la unión hace la fuerza’ acá se ve plasmada”, sostuvo el intendente Ustarroz.

Al referirse al perfil económico local, Ustarroz remarcó el dinamismo que adquirió la ciudad en el último tiempo: “hay mucho emprendedor y mucha gente que tras la pandemia eligió radicarse en Mercedes para invertir y producir; por eso es clave ofrecerles este escenario”. En ese sentido, recordó la reciente distinción recibida en el Pasaje Dardo Rocha como destino emergente: “sin tener los atractivos naturales de otras localidades, Mercedes crece en turismo y producción gracias a esto: mesas de trabajo articuladas donde cada sector aporta su granito de arena. Ya lo demostramos con la organización de la última Fiesta del Salame pese al clima, y la Expo Rural volverá a plasmar esa fuerza colectiva poniendo este predio al servicio de todo el pueblo y del sistema educativo”.

El programa oficial arrancará con fuerte impronta técnica y comercial. Según precisó el director de Producción, Martín Boragno, el jueves 24 abrirá con paneles industriales (con la presencia de firmas como Alimentos Vázquez y OXI Mercedes) y la presentación de «Invertí en Mercedes», un nuevo régimen de incentivo y promoción que el Ejecutivo elevará al Concejo Deliberante para captar capitales y apuntalar a las empresas existentes.

Esa misma tarde, el espacio Mercedes Produce reunirá a elaboradores de chacinados, quesos, miel, gírgolas, destilados y vinos en una ronda de articulación directa con grandes superficies, restaurantes y fiambrerías.

Para el viernes 25, la Cámara Económica Mercedina (CEM) encabezará la Ronda de Negocios Multisectorial, articulada a través de la plataforma CAME. Su titular, Mario Dimaro, remarcó: “es un intercambio muy interesante en un radio de más de 100 kilómetros a la redonda para que emprendedores e industrias ofrezcan sus bienes pero también encuentren proveedores locales”.

Durante el fin de semana, el público podrá recorrer las ferias de artesanos El Jacarandá, puestos de Mercedes Produce y el Mercado Bonaerense, con importantes reintegros y promociones con Cuenta DNI.

Mujeres rurales

El evento volverá a ser sede del XII Encuentro Iberoamericano de Mujeres Rurales. La referente Susana Castagñeto detalló que contarán con una carpa exclusiva para visibilizar el trabajo de productoras familiares, artesanas y ganaderas de diez provincias argentinas y países como España, Italia, Panamá y Chile.

El cierre comunitario tendrá lugar el domingo 27 con el almuerzo «Todo por Bomberos», a cargo de la cooperadora de Bomberos Voluntarios de Mercedes. Su presidente, Jonathan Sirch, informó que las tarjetas ya se encuentran a la venta en la sede de calle 15 y en la Rural ($30.000 adultos y $15.000 menores), e invitó a los vecinos a colaborar con una institución indispensable: “Buscamos seguir recaudando para mantener el cuartel y renovar equipamiento, con actividades recreativas y autobombas para los chicos”, expresó.