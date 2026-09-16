El Gobierno busca “profesionalizar” la SIDE

DECRETO

El Gobierno Nacional anunció que mediante decreto presidencial, creará el Estatuto para el Personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado.

El mismo buscará profesionalizar a los agentes de inteligencia que desempeñan tareas en la SIDE. Además, creará una carrera de espionaje e impulsan nuevos ingresos con procesos abiertos y concursos.

“Vamos a crear el Cuerpo de Inteligencia de la Nación conformado por los mejores perfiles de Argentina. La SIDE presentó el nuevo Estatuto del Personal de Inteligencia, una reforma estructural para sentar las bases de este Cuerpo profesional, moderno y al servicio permanente de los intereses de los argentinos”, sostuvo el Secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra.

«El nuevo régimen ordenará la trayectoria de sus agentes desde el ingreso hasta el retiro y forma parte del proceso de transformación del Sistema de Inteligencia Nacional iniciado por el Gobierno Nacional», añadieron.

El nuevo estatuto comenzará a implementarse partir del 1 de enero de 2027. Entre los cambios previstos estarán los nuevos criterios para definir los ascensos del personal. Exigirán períodos mínimos de permanencia, aptitud psicofísica, capacitación obligatoria y evaluaciones de desempeño favorables. «No habrá ascensos automáticos: deberán cumplirse todos los requisitos previstos», resaltaron.

La Escuela Nacional de Inteligencia brindará una formación común obligatoria para todo el personal y capacitación específica según cada función. También podrá articular con universidades e instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, y otorgar becas para promover la especialización.

Para aquellos interesados en ingresar habrá una convocatoria anual para acceder al Curso Básico de Ingreso de la ENI. Todo el personal tendrá, como mínimo, una evaluación anual sobre conocimientos, aptitudes, formación, conducta y cumplimiento de objetivos. Su resultado incidirá en los ascensos y en la confirmación de quienes ingresen al organismo.

Según profundizó el titular del organismo, «por primera vez, la SIDE contará con una verdadera Carrera de Inteligencia, con un proceso de ingreso abierto y transparente, con mecanismos rigurosos de selección, competitivos y despolitizados, que apunten a una formación especializada y permanente, y un sistema de desarrollo profesional fundado en el mérito, la capacitación, la experiencia y el desempeño».

«Con el nuevo Estatuto para el Personal, construimos una carrera estable, exigente y apolítica, basada en el mérito y la excelencia profesional», sostuvo por su parte José Lago Rodríguez, subsecretario de Inteligencia.