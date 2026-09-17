Inician la obra de pavimentación de Avenida San Martin

INFRAESTRUCTURA

Se trata de la segunda etapa de la obra, cuya intervención abarcará el tramo entre Avenida 1 y calle 107 con bulevar central.

La obra mejorará la conectividad de barrios históricos como 3 de Octubre, Villa Asunción, Los Duraznos y Barrio Obrero. La obra había sido presentada por el ministro Katopodis y el intendente Ustarroz hace unos meses. La etapa de obra subterránea ya fue finalizada.

Luego de completarse la primera etapa, centrada en el saneamiento pluvial e hidráulico, las maquinarias comenzaron las tareas de movimiento de suelo y excavación para dar paso a la pavimentación definitiva con hormigón.

El proyecto es financiado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Gabriel Katopodis, con tareas complementarias de la municipalidad.

El secretario de Obras Públicas, arquitecto Emanuel Pérez Carrera, precisó el estado actual de las tareas y recordó el trabajo previo: “estamos hablando de la Avenida San Martín, desde la Avenida 1 hasta la calle 107, con bulevar en el medio. Recordemos que esta obra ya arrancó con la etapa hidráulica, lo que significó canalizar el agua de la zona y llevarla hasta la 22 bis, al canal que cruza allí. La obra hidráulica para garantizar el escurrimiento ya está realizada; lo que se está haciendo ahora son las tareas para el pavimento”.

Pérez Carrera detalló: “Estamos en la primera zona de obra, entre Avenida 1 y calle 304, haciendo el movimiento de suelo. Las máquinas realizan la excavación y el tratamiento de los suelos para luego proceder al hormigonado”. Asimismo, estimó los tiempos de ejecución: “Calculamos un plazo aproximado de cinco meses, siempre dependiendo de las condiciones climáticas y el régimen de lluvias, que suelen condicionar los trabajos a cielo abierto. Pudimos coordinar con la empresa contratista para retomar e iniciar de inmediato las tareas”.

Por su parte, el subsecretario de Servicios Públicos, Luis Ponce, remarcó la importancia comunitaria de la intervención y su impacto en la transitabilidad diaria: “es una obra sumamente importante porque le brinda accesibilidad y conectividad a distintos barrios de la ciudad como 3 de Octubre, Villa Asunción, Los Duraznos y el Barrio Obrero. Son intervenciones que mejoran los servicios, optimizan la disposición vial y refuerzan la seguridad para cada una de las barriadas”, señaló, valorando la continuidad del plan de obra pública en el distrito.

Finalmente, el intendente Juan Ignacio Ustarroz celebró la concreción de los trabajos y enfatizó el salto de calidad que significará para la infraestructura local: “para nosotros es una obra estratégica y estamos muy contentos con su inicio. Cumplimos con la primera etapa, que fue la obra hidráulica desde la 2 y 1 hasta la Ruta 41, que era fundamental”, sostuvo el jefe comunal.

En relación a los beneficios a largo plazo, Ustarroz concluyó: “El pavimento nos permite optimizar los recursos municipales al reducir los costos constantes de mantenimiento de calles de tierra y, sobre todo, mejorar los servicios al vecino. Si bien sabemos que este tipo de intervenciones genera molestias e incomodidades transitorias durante su desarrollo, son pasos indispensables para el progreso y el crecimiento de Mercedes”.