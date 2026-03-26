SEMANA SANTA: La Catedral de Mercedes presentó el cronograma

SEMANA SANTA

En vísperas de la celebración más importante del calendario cristiano, la Catedral Metropolitana Basílica “Nuestra Señora de las Mercedes” difundió el cronograma de actividades para la Semana Santa 2026.

Su agenda que combina la reflexión espiritual y los gestos solidarios, se prepara para conmemorar el misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

El inicio formal de las festividades tendrá lugar el próximo sábado 28 de marzo con la bendición de ramos en las misas de las 17:00 hs (Sagrado Corazón) y las 19:00 hs (Catedral), continuando el Domingo de Ramos con celebraciones a las 8, 11 y 19 horas.

También se destacan la Jornada de Confesiones prevista para el martes 31 a las 19:30 hs con la presencia de sacerdotes de toda la zona, y la representativa Misa Crismal del miércoles 1 de abril a las 11:00 hs, la cual será transmitida por el canal oficial de YouTube de la Arquidiócesis de Mercedes-Luján.

Jueves Santo (2 de abril): a las 20:00 hs se celebrará la Misa de la Cena del Señor. Posteriormente, desde las 21:00 hs, se realizará la Adoración al Santísimo Sacramento y la tradicional Visita a las Siete Iglesias, partiendo desde la Plaza San Martín.

Viernes Santo (3 de abril): será la jornada de ayuno y abstinencia. La Celebración de la Pasión del Señor será a las 16:00 hs, mientras que a las 20:00 hs se llevará a cabo la Representación de la Pasión de Cristo en el atrio de la Catedral

Sábado Santo (4 de abril): la Vigilia Pascual se realizará a las 20:00 hs.

Domingo de Pascua (5 de abril): las misas de Resurrección se celebrarán en sus horarios habituales de 8, 11 y 19 horas.

Desde la secretaría parroquial se ha hecho especial hincapié en el Gesto Cuaresmal 2026, una colecta destinada al mantenimiento de la parroquia y a las obras de Cáritas. Los fieles podrán acercar sus aportes en los sobres distribuidos para tal fin durante la Misa del Jueves Santo o realizar transferencias directas al alias: catedral.mercedes.