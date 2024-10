Se viene el “Criterium de apertura” nuevamente en Mercedes

El intendente Juani Ustarroz recibió a representantes del Club Ciclista Nación junto a la Dirección de Deportes con el objetivo de planificar el regreso de la histórica carrera a nuestra ciudad.

Martín Gallardi, participante del encuentro contó que “en su 101 ediciones” y “es muy tradicional que se vaya haciendo acá en la ciudad de Mercedes” contó satisfacción tras el regreso a las calles locales.

“Esto va a ser sábado 30 de noviembre sobre la avenida 40 con largada a la altura de calle 21” estimando “entre 130 y 150 ciclistas participando”.

Gallardi aprovechó a invitar a las y los vecinos a sumarse a la experiencia y acompañar a los corredores, que además del aliento, del acto deportivo es un lindo espectáculo. Comentó que “el año pasado no se pudo realizar” pero “esta año avanzamos y “gracias a Dios, al señor Intendente Ustarroz, al director de Deportes” donde tras “reuniones logramos llegar a un punto de encuentro y con ese apoyo de ellos es muy importante, si no, no se podría hacer”.

Destacó que “viene gente de todo el país, nos sirve para promocionarnos como ciudad turística” contó también que “en el equipo KTM tenemos el ciclista mercedino Darío Oliva” entre muchos otros de reconocido prestigio. De la reunión también participó Martín Silvestre y Mariana Saboredo desde la Dirección de Deportes y Carlos González del Club Ciclista Nación.