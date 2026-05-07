Santilli y Ritondo recibieron a intendentes del PRO

POLÍTICA

El Ministro del Interior encabezó el encuentro realizado en la sede del PRO de calle Balcarce junto a Cristian Ritondo.

Allí, varios jefes comunales cuestionaron la oposición libertaria en sus municipios y plantearon la necesidad de ampliar la alianza con dirigentes radicales y vecinalistas.

Acudieron también 12 intendentes bonaerenses del PRO, entre ellos: Soledad Martínez (Vicente López), Marcelo Matzkin (Zárate), Sebastián Abella (Campana), Javier Martínez (Pergamino), María José Gentile (9 de Julio) y Guillermo Montenegro, en uso de licencia de General Pueyrredón y senador provincial. También asistieron el presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Rabinovich, y Pablo Petrecca, que preside el bloque del PRO en el Senado provincial.

La cita tuvo dos ejes, uno sobre la paralización de obras y deudas que mantiene Nación con los municipios. Algo a favor de Santilli, ya que tiene a su cargo la Secretaría de Asuntos Municipales y además aún pertenece al espacio amarillo. Por otro lado el segundo eje, se trató de algo más bien de carácter político.

Se discutió que en lo local, no ocurre lo mismo que a nivel nacional. Ya que varios concejales libertarios no acompañan los proyectos que promueven el desarrollo de los municipios amarillos.

Finalmente, el propio Santilli se manifestó tras el encuentro. El “Colo” ratificó que le “encantaría” ser candidato a gobernador, aunque remarcó que “falta mucho para eso”.